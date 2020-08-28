毛里求斯东南海域附近海岸出现27具瓜头鲸尸体

新华社塔那那利佛8月27日电（记者文浩）路易港消息：毛里求斯海岸警卫队27日通报说，近两日在毛里求斯东南部海域附近海岸共发现27具瓜头鲸尸体。毛渔业部门认为这些鲸死亡与日前一艘日本籍货船在该国东南部海域搁浅并发生燃油泄漏无关。

据警卫队相关负责人介绍，这27具瓜头鲸的尸体被海水冲上海滩，相关尸检工作已经开始，目前造成这些鲸死亡的原因尚未查明。毛渔业部长莫杜则表示，根据目前的调查结果看，这些鲸死亡与日本籍货船“若潮”号漏油无关。

“若潮”号7月25日在毛里求斯东南部海域搁浅，全体船员随即安全撤离。8月6日，货船船体破裂，大量燃油泄漏。据当地媒体报道，这艘货船载有约4000吨燃油，至少1000吨燃油已泄漏至附近海域。毛里求斯7日宣布进入“环境紧急状态”。12日，毛里求斯总理贾格纳特宣布船体抽油工作结束。

毛里求斯海洋动物学家维特里在接受新华社记者采访时说，本次瓜头鲸集体死亡事件可能与近年来大功率声呐的使用增多有关，“（声呐系统）会导致瓜头鲸失去方向感。通常来说，毛里求斯近海海域并不是瓜头鲸的活动区域，它们可能在很远的海域受到了影响”。

瓜头鲸因其尖瓜状的脑袋而得名，遍布世界各地的热带及亚热带外海的深水海域。

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