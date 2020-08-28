中国抗疫医疗专家组抵达几内亚

新华社阿比让8月27日电（记者郑扬子）科纳克里消息：应几内亚政府邀请，中国抗疫医疗专家组于27日乘包机抵达几内亚首都科纳克里，支持几方防控疫情。安徽省人民政府援几抗疫物资同机抵达。

几内亚卫生部长雷米·拉马与中国驻几内亚大使黄巍到机场迎接，并签署援助物资交接证书。

拉马代表总统孔戴、总理福法纳以及几政府和人民诚挚欢迎中国抗疫医疗专家组，衷心感谢中国政府和人民向几防控疫情提供的宝贵支持和无私帮助。拉马说，几方热切期待学习借鉴中方经验，相信在中方帮助下一定能早日战胜疫情。

黄巍表示，中方将继续积极落实二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会、世界卫生大会、中非团结抗疫特别峰会成果，立足“一带一路”和中非合作论坛等平台，努力为“后疫情时代”中几全面战略合作伙伴关系发展创造更多有利条件。

专家组组长梁朝朝表示，专家组全体成员将践行中非团结抗疫特别峰会精神，毫无保留地同几方分享经验，为几人民最终战胜疫情贡献力量。

专家组由国家卫生健康委员会组建、安徽省卫生健康委员会选派，包括感染科、传染病防治、呼吸科、重症医学科、医学检验、护理等领域共8名专家。

专家组在结束援助南苏丹抗疫工作后抵达几内亚首都，将进行为期10天的交流，通过考察走访、座谈研讨、培训指导、科普宣传等形式，分享中方抗疫经验。

据几内亚国家卫生安全局27日公布的数据，该国目前累计新冠确诊病例9213例，其中累计死亡58例、治愈8180例。

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