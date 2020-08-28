中国代表出席“中立之友小组”成立仪式

新华社联合国8月27日电 “中立促进和平、安全与发展之友小组”成立仪式27日以视频会议方式举行，中国常驻联合国副代表耿爽出席会议并发言。

耿爽表示，当前新冠疫情持续蔓延，给世界各国带来巨大冲击。单边主义、保护主义和霸凌行径严重损害以国际法为基础的国际秩序。人类面临前所未有的复杂严峻挑战，弘扬多边主义、加强团结协作是国际社会的唯一正确选择。中立政策顺应和平与发展的时代潮流，契合《联合国宪章》的宗旨和原则，反映各国合作共赢的共同诉求。成立“中立之友小组”为志同道合的国家搭建了一个增强理解互信、推进预防外交、深化多边合作的有益平台。

耿爽强调，中国是多边主义的坚定捍卫者和积极践行者，始终致力于维护世界和平，促进共同发展。中方愿同“中立之友小组”其他成员携手努力，推动建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的美好世界。

“中立促进和平、安全与发展之友小组”由土库曼斯坦发起，由18个成员国组成，旨在倡导中立政策，推动各国在联合国框架下加强协调合作，致力于以和平方式解决争端，促进国际和平、安全与可持续发展。

土库曼斯坦常驻联合国代表阿克苏丹·阿塔耶娃主持成立仪式，中国、俄罗斯、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、埃及、卡塔尔、伊拉克、爱尔兰、哥斯达黎加等成员国代表参加。

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