中拉媒体开展云端对话 媒体人携手抗疫克时艰

8月28日，中央广播电视总台、联合国拉加经委会和拉美新闻联盟以视频连线方式举办2020“拉美伙伴”媒体合作云论坛。来自中国和拉美地区11个国家15家机构共33名与会代表围绕“携手抗疫，共克时艰”的主题，展开云端对话，共同发布合作抗疫的联合声明，开启了中拉媒体合作的新篇章。

活动现场照片

中拉媒体要承担起历史性责任

2020年1月以来，新冠肺炎疫情迅速席卷全球。在这场全人类共同面对的挑战中，没有任何国家和个人可以独善其身。应对这场挑战需要全人类的参与，更需要所有国家间的高度合作。习近平主席多次指出，人类是命运共同体，团结合作是国际社会战胜疫情最有力的武器。在这特殊时刻，媒体已不仅是信息的传播者，还是全球抗疫重要的参与者。全球危机面前，媒体在发布信息、分享经验、凝聚共识、科学抗疫等方面发挥着不可替代的重要作用。

中央广播电视总台台长、总编辑 慎海雄

中央广播电视总台台长、总编辑慎海雄在云论坛的开幕致辞中说：“媒体应该报道真相，而不是造谣生事；媒体应该凝聚共识，而不是制造分歧；媒体应该科学抗疫，而不是‘甩锅’他国；媒体应该传递信心，而不是恶意攻击。”中拉媒体应进一步加强合作，以负责任的态度，秉持客观、公正、真实的原则，共同发出中拉媒体的声音，推进人类卫生健康共同体建设。他希望中拉媒体完善新闻共享机制、开拓创新合作传播模式、开展5G等新媒体技术应用互鉴，扩大媒体朋友圈，加强互动交流，为中拉媒体合作增添新动能。

联合国拉加经委会执行秘书长 阿莉西亚·巴尔塞纳

联合国拉加经委会执行秘书长阿莉西亚·巴尔塞纳致辞时表示：新冠疫情肆虐给拉美加勒比地区经济社会发展带来严重影响，“在这样非常困难的时刻，中国一直是拉美非常可靠的伙伴和朋友。拉加各国感谢中国在我们最需要的时候与我们站在一起，共克时艰”。巴尔塞纳强调，拉加地区有19个国家积极参与中国“一带一路”倡议，拉美加勒比国家将与中国一道，坚决捍卫多边主义，反对保护主义。“媒体在弥合世界各国之间的理解鸿沟方面发挥着关键作用。在如今动荡不安的全球形势下，我们更应该强化合作，并使之更加平等和平衡。中拉双方媒体也应在这一进程中发挥重要作用。”

拉美新闻联盟主席 胡安·卡洛斯·伊萨沙

与会人士表示，在团结抗疫的关键时刻，仍有一些国家的政客与媒体将一己私利凌驾于生命之上，而全球有良知的媒体都将站到道义的一边。拉美新闻联盟主席胡安·卡洛斯·伊萨沙认为，媒体肩负着巨大的责任，除向大众提供信息外，不仅有权问责政府，还应支持那些竭尽全力抗击疫情的政府，并为期待真实可靠新闻的观众带来希望。

共同努力 推动构建人类命运共同体和人类卫生健康共同体

中拉媒体合作抗疫已经成为国际典范。在中国抗击疫情最困难的时候，拉美新闻联盟旗下17家媒体联合向中央广播电视总台发来慰问视频，给予声援与支持。当疫情在拉美和加勒比地区蔓延的时候，总台又与拉美媒体伙伴加强沟通、密切协作，提供了力所能及的支持和帮助。

巴西旗手传媒集团总裁 若昂·卡洛斯·萨阿德

巴西旗手传媒集团总裁若昂·卡洛斯·萨阿德在演讲中特别展示了总台邮寄的抗疫物资包裹。他感谢总台在疫情报道中的迅速反应，认为与总台的合作关系是巴西获取正确信息的关键所在。他呼吁巴中媒体同行加强交流合作，未来继续共同发挥强大的协同作用。

阿根廷美洲媒体集团创始人 何塞·路易斯·曼萨诺

阿根廷美洲媒体集团创始人何塞·路易斯·曼萨诺在演讲中强调，疫情是全球挑战，需要所有国家间的高度合作、互通有无和信息共享。他批评了无端攻击世界卫生组织的行为，并表示应加强世界卫生组织建设，助力其成为卫生领域的知识源头和权威。他认为，为了更好地发挥媒体的关键作用，需要加强中拉媒体间合作，促进信息传播，推动文化和民间交流。

云对话现场照片

本次论坛还特别设置了中拉媒体云对话环节，由总台代表、拉美问题专家与拉美地区媒体机构代表展开对话。

总台欧拉中心西班牙语部主任尹晓通讲述了总台融媒体新闻报道为抗击疫情所发挥的作用，包括通过全球驻外记者网络向国内外分享中国政府、民众抗疫经验和有效措施，呼吁中拉媒体在节目制作、传播方面加强合作，共同向世界提供更多有效的资讯，贡献中拉国家的智慧和问题解决方案。

墨西哥阿兹特克台新闻调研主任加布里埃尔·迪亚兹·里维拉说：“我们的媒体十分重视中国的抗疫经验，借鉴中国经验采取抗疫措施。”

智利13台台长马克西米利亚诺·卢克斯·莱德勒则表示，拉美媒体和中国媒体在制作、资讯方面建立了良好的合作，尽力让公众更多了解疫情，了解新冠肺炎相关的资讯。

秘鲁拉丁台台长胡安·巴勃罗·奥利瓦雷斯总结了媒体在抗击疫情过程中的重要责任：“首先，媒体要承担信息传播的责任；其次，媒体必须传递国民对于疫情真正的感受，让民众感到安心，对抗击疫情有参与感；再次，媒体要推动经济的重启，通过传播积极的新闻，提振国民对经济的信心。”

中国社科院拉美问题专家周志伟表示，针对疫情大流行，全球范围内有一些“甩锅”的言行存在，希望中拉媒体能够在舆论引导、凝聚正能量等方面发挥更大的作用，发出自己的声音。与会嘉宾共同认为，本次“拉美伙伴”媒体合作云论坛十分必要，尤其是后疫情时代，媒体将成为经济重启的重要推手，加强中拉国家和媒体间合作将有助于重获经济复苏信心。

夯实合作成果 续航未来发展

与会媒体代表在云论坛上发布了《“拉美伙伴”加强抗疫合作联合声明》，呼吁中拉媒体共同行动，助力国际社会凝聚起战胜疫情的强大合力，在抗疫合作中切实推动中拉命运共同体、人类卫生健康共同体建设，并建立“拉美伙伴”媒体合作论坛机制，为国际社会携手战胜疫情作出媒体应有的努力和贡献。

《“拉美伙伴”加强抗疫合作联合声明》

为深化中拉媒体的内容合作，加强资源共享，在总台欧拉中心西语部的大力支持下，总台央视国际视频通讯社与拉美新闻联盟共同推出《今日中国》新闻合作栏目。

《今日中国》特别合作栏目正式签约

当天，中国环球广播电视有限公司总裁、央视国际视频通讯社董事长滕云平与拉美新闻联盟主席胡安·卡洛斯·伊萨沙就《今日中国》新闻合作栏目正式签定合作备忘录，实现栏目升级，以满足拉美新闻联盟成员对高品质中国新闻成片的需求。

过去七年间，习近平主席历史性地五次访问拉美，开创了平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系新时代。站在共建人类命运共同体和人类卫生健康共同体的高度，为全球抗疫凝聚力量，是中拉媒体乃至全球媒体的重要责任。未来，中拉媒体将继续深化新闻合作机制，创新合作传播形式，开展技术应用互鉴，打造更全面、更紧密的中拉媒体伙伴关系，努力推动双方文化深层交流和全球经济全面复苏。

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