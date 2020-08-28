美国新冠确诊病例超585万例 死亡超18万

人民网华盛顿8月27日电（记者 郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学全球新冠肺炎疫情实时监测系统显示，截至美国东部时间8月27日下午5时28分，全美共报告新冠病毒感染病例5858857例，其中包括死亡病例180494例。与该系统24小时前的数据相比，美国确诊病例增加了46157例，死亡病例增加了1150例。

数据显示，美国新冠死亡病例最多的州是纽约州，为32926例，其次是新泽西州，为15921例。此外，佛罗里达、加利福尼亚、得克萨斯州的累计死亡病例均超过1万。

美国疾病控制和预防中心近日突然改变了针对新冠病毒检测问题的官方指南, 建议一些人在暴露于新冠病毒后不要接受测试，此举招致美国舆论的广泛批评。据美国有线电视新闻网报道，美国疾病控制和预防中心主任雷德菲尔德在给媒体的一份声明澄清道，“每个需要新冠病毒测试的人，都可以得到测试。每个想要测试的人不一定需要测试，关键是让所需的公共卫生社区参与决定，并采取适当的后续行动”。雷德菲尔德同时又补充，“可以考虑对所有确诊患者或潜在新冠患者的密切接触者进行检测”。

《纽约时报》报道指出，美国疾控中心的澄清是不寻常的。公共卫生专家表示，清晰、一致的沟通对于对抗传染病暴发至关重要，而雷德菲尔德的说法可能会进一步混淆视听。

(责编：于洋、燕勐)