全球疫情简报：美国累计新冠死亡病例超18万例 缺乏社交对心理健康影响深远

新华社北京8月28日电 27日全球疫情简报：美国累计新冠死亡病例超18万例 缺乏社交对心理健康影响深远

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间27日14时44分（北京时间27日20时44分），全球确诊病例较前一日增加267670例，达到24021218例；死亡病例增加6424例，达到821462例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间28日6时，全球新冠确诊病例达24290710例，死亡病例为828134例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达5859810例，死亡病例为180523例。

新闻事件

美国约翰斯·霍普金斯大学27日发布的疫情统计数据显示，截至美国东部时间27日12时28分（北京时间28日0时28分），美国累计新冠死亡病例达到180020例，累计确诊病例5838695例。数据显示，美国累计死亡病例从17万例增加到18万例仅用了11天，在此期间新增确诊病例超过43万例。

世界卫生组织总干事谭德塞27日说，疫情期间缺乏社交活动对许多人的心理健康产生深远影响。谭德塞当天在记者会上说，新冠疫情影响全球数百万人的心理健康，造成焦虑和恐惧，扰乱心理卫生服务。

法国总理卡斯泰27日宣布，鉴于新冠疫情反弹加剧，首都巴黎所有公共场所都将实施强制佩戴口罩措施。

罗马尼亚官方27日公布的新冠疫情统计数据显示，该国过去24小时新增确诊病例1504例，创疫情暴发以来单日新增确诊病例数最高纪录，累计确诊病例83150例，累计死亡病例3459例。

韩国中央防疫对策本部27日通报，当地时间26日零时至27日零时，韩国新增新冠确诊病例441例，这是3月7日之后该国单日新增病例数首次超过400例。

据日本广播协会电视台统计，截至27日20时（北京时间27日19时），东京都新增新冠确诊病例250例，累计确诊超2万例，达20096例。

印度尼西亚国家抗灾署27日发布的新冠疫情数据显示，该国确诊病例比前一天增加2719例，创疫情暴发以来单日新增确诊病例数新高，累计确诊162884例，死亡7064例，治愈118575例。

澳大利亚昆士兰大学27日发布新闻公报说，该校基于“分子钳”专利技术开发的一款新冠候选疫苗将扩大1期临床试验规模。该校26日发布的新闻公报说，这种疫苗在动物实验中效果良好，能诱导产生较高水平的抗体。

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