麦考尔报告政治化新冠疫情的谎言与事实真相

新华社北京8月28日电 新冠疫情出现以来，美国一些政客罔顾客观事实，出于政治目的编造并散布一系列涉及中国的谎言，把病毒标签化、将溯源政治化、对中国污名化。美国国会众议院外交委员会共和党人迈克尔·麦考尔近期公布所谓调查报告，根据刻意拼凑的时间和事件对中国进行无端攻击抹黑，充斥着偏见与谎言。谎言止于真相，我们用事实说话。

谎言一：中国未能吸取严重急性呼吸综合征（SARS）的教训，在早期隐瞒了疫情数据，掩盖事实。

事实真相：新冠肺炎是近百年来人类遭遇的影响范围最广的一次全球大流行疾病。在疫情初期，关于疾病的致病源、潜伏期、传播方式、致病机理、传播力、感染来源、人群免疫力等问题都存在着大量未知，有一个证据逐渐积累、认识不断深化、更多掌握新冠病毒特性的过程。直到现在，人类对它的了解都还相当有限。

疫情发生后，中国政府秉持公开、透明和负责任的态度，迅速建立起应对机制，争分夺秒地开展病因学和流行病学研究，8天时间确定病原体，16天研发成功检测试剂盒，第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织等主动通报疫情信息，第一时间分享新冠病毒基因序列，第一时间开展疫情的国际防控。

2019年12月27日，湖北省中西医结合医院向武汉市江汉区疾控中心报告不明原因肺炎病例；12月30日，武汉市卫生健康委向辖区医疗机构发布《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》；12月31日，国家卫生健康委派出工作组和专家组赴武汉指导疫情处置工作，武汉市卫生健康委在官方网站发布《关于当前我市肺炎疫情的情况通报》；2020年1月1日，国家卫生健康委成立疫情应对处置领导小组。当日起，中国有关方面定期向世卫组织、有关国家和地区组织以及中国港澳台地区及时主动通报疫情信息；1月7日，中国疾控中心成功分离新型冠状病毒毒株；1月9日，国家卫生健康委专家评估组对外发布武汉市不明原因的病毒性肺炎病原信息，病原体初步判断为新型冠状病毒。中国向世卫组织通报疫情信息，将病原学鉴定取得的初步进展分享给世卫组织；1月12日，中方向世卫组织提交新型冠状病毒基因组序列信息，在全球流感共享数据库发布，全球共享。

时间经纬非常清楚。中国在这样短的时间内明确了一种新出现的传染病，明确了它的病原体和传播途径，向世界进行了通报，秉持了公开、透明和负责任的态度。中国政府在这方面所做的工作、中国科学家所做的工作，能够经得起历史和时间的检验。

谎言二：中国对外淡化人传人风险。

事实真相：疫情初期，致病病原、潜伏期、传播方式、传播能力、感染来源等问题都还不确定。在临床病例有限的情况下，中国国家卫生健康委组织了多学科专家，抓紧时间开展了病因学和流行病学调查，加强对感染者临床表现的研判。

2020年1月3日，国家卫生健康委组织中国疾控中心等4家科研单位对病例样本进行实验室平行检测，进一步开展病原鉴定；1月5日，排除流感、禽流感、腺病毒、传染性非典型性肺炎和中东呼吸综合征等呼吸道病原；1月7日，中国疾控中心成功分离新型冠状病毒毒株；1月8日，国家卫生健康委专家评估组初步确认新冠病毒为疫情病原；1月9日，国家卫生健康委专家评估组对外发布武汉市不明原因的病毒性肺炎病原信息，病原体初步判断为新型冠状病毒；1月10日，初步研发出检测试剂盒，又用了将近一周时间对试剂盒进行优化，并组织对武汉市发热门诊就医和留观患者开展主动筛查；1月12日，中国分享了新型冠状病毒基因组序列信息；1月14日，国家卫生健康委召开全国卫生健康系统电视电话会议，对全国疫情防控工作再次作出部署，强调新冠病毒导致的新发传染病存在很大不确定性，人与人之间的传播能力和传播方式仍需要深入研究，不排除疫情进一步蔓延的可能性。当时，对这一病毒的认识还处于“在路上”的状态，许多问题还没有达到能得出结论的程度，还在努力获得答案；1月19日，经过前后几批专家组以及当地医务人员的持续努力，对新冠病毒人与人之间的传播能力有了比较准确的认识；1月20日，新型冠状病毒感染的肺炎被纳入法定传染病管理。

在疫情初期，中国科学家以现有条件下最快的速度积累证据，深化认识，逐步掌握新冠病毒的特性，探索防治规律。同时，坚持底线思维，高度警惕风险，始终以人民生命安全和身体健康为中心，依法科学制定防控政策，并履职尽责，严格抓好落实。

谎言三：中国操控病例统计数字，无症状感染者不算确诊病例。

事实真相：无症状感染者，一般是指没有发烧、咳嗽等临床症状，但呼吸道等标本病原学检测结果又是阳性的人。无症状感染者不纳入确诊病例，主要基于三方面考虑：

第一，无症状感染者实际上包含两部分人。第一部分是所谓的隐性感染者，他们感染新冠病毒后从头到尾都没有症状，或症状很轻微。还有一部分人感染病毒以后进入了潜伏期，检测时可能还没有症状，后期症状才出来，这类情况归到确诊病例不合适，归入隐性感染也不合适，因为有一部分是变化的。用无症状感染者来统称这部分人，是从管理学角度来处理的。

第二，对检测到的无症状感染者，我们每天都将其纳入报告。每天除了报告确诊病例、疑似病例外，还有一个部分专门报告无症状感染者，而且还报告有多少无症状感染者转成确诊病例。所以中国相关的信息是公开、完整、没有缺失的。

第三，我们对无症状感染者和对疑似病例和确诊病例都一样关注，相关部门一直在密切关注这部分人，对他们采取了严格的隔离和医学观察措施。

谎言四：世卫组织公开的信息缺乏透明度，竭力为中方辩护，对全球响应产生了负面影响。

事实真相：世卫组织是全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构。中国作为世卫组织《国际卫生条例》缔约国，面对疫情，始终本着公开、透明、负责任的态度，采取最全面、最严格和最彻底的举措，认真履行《国际卫生条例》规定的职责和义务。而美国政府为了推卸其国内疫情防控不力责任，任意甩锅推责，继拒缴世卫组织会费后，又于7月通知联合国将于一年后退出世卫组织。

自疫情发生以来，中国和世卫组织一直保持着密切沟通与合作。中国抗疫工作正处于外防输入、内防反弹的关键阶段，任务十分繁重。在这种情况下，中国率先邀请世卫组织派专家共同讨论科学溯源问题，为全球公共卫生合作作出了贡献，这体现了中国负责任的大国担当。反观美国，一味推卸自身抗疫不力的责任，置国际团结抗疫大局于不顾，不仅宣布退出世卫组织，还将抗疫问题政治化，热衷于甩锅抹黑。

世卫组织总干事谭德塞7月23日回应相关指责时说，将新冠疫情政治化仍是当今世界面临的最大威胁之一。“新冠病毒没有国界，没有意识形态，也不分政党。‘政治化疫情’应该被隔离。我再次呼吁所有国家共同努力。政治和党派之争让事情变得更糟。当下最重要的是诉诸科学和团结，寻找解决方案。”

谎言五：中方混淆数据、隐藏相关公共卫生信息。假如中方以透明与负责任的方式行事，新冠疫情全球大流行是有可能避免的。

事实真相：疫情是天灾，不是人祸。中国同其他国家一样都是受害者，不是加害者。艾滋病病毒感染病例最初由美国报告，艾滋病病毒在全球蔓延，国际社会从未要求美国对此负责。

中国本着公开、透明和负责任态度，在疫情暴发初期第一时间主动对外发布信息，并与美方多次就疫情相关情况进行沟通交流。世卫组织驻华代表高力表示，自2020年1月3日起，世卫组织同中国就疫情严重程度、传播动力学、持续性人际传播可能性、临床病程和治疗效果等问题持续进行技术沟通，并根据《国际卫生条例》规定向国际社会进行详尽通报。

此外，中国在1月23日暂时关闭离汉通道，1月24日至4月8日，既无商业航班、也无列车离开武汉到中国其他城市或海外。但指责中国不负责任的美国却没有利用这一宝贵的时间差，反而持续淡化疫情威胁。直到3月13日，美国总统特朗普才宣布“国家紧急状态”以应对疫情。而那时，美国首都华盛顿哥伦比亚特区以及46个州已出现确诊病例。

5月1日，美国疾病控制和预防中心（CDC）网站发布该中心首席副主任安妮·舒沙特及“CDC应对新冠病毒小组”撰写的报告称，持续旅行输入、大规模聚会、病毒传入高危工作场所和人口稠密地区、检测规模有限导致隐性传播、无症状传播等因素促使美国疫情在2月至3月加速蔓延。

俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基在今日俄罗斯电视台网站5月20日刊载的采访中说，美国试图把新冠疫情暴发的责任转嫁给中国，这是一种相当粗野的政治化操作。这种做法很可能更多地与美国总统选举、医疗体系弊病和经济衰退等国内因素存在关联。美国当局采用的是一项对美国体制一直奏效的古老权术——树立外部敌人。这并没有什么新意。

(责编：马昌)