交出亮眼投资贸易“试验答卷”

新增市场主体7500余家;

先进结构材料、生物医药两大产业集群入选首批国家级战略性新兴产业;

创新案例全国或全省首创率超60%;

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这组亮眼数据是山东自贸试验区烟台片区挂牌成立一年来交出的“试验答卷”。

2019年8月31日，山东自贸试验区烟台片区正式挂牌。标志着烟台的改革开放正式进入“自贸时代”，这是继1984年被国务院列为14个沿海开放城市之一、2017年被山东省列为新旧动能转换综合试验区“三核”之一后，烟台迎来的第三次历史性发展机遇。

中国（山东）自由贸易试验区烟台片区 图片来源：胶东在线

一年来，发挥区位、产业、人才、环境等优势，烟台片区着力在投资贸易便利化、政务服务高效化、金融科技等领域开放创新等方面推进制度创新，并立足海洋经济、深化与日韩合作等，开展差异化探索和特色化创新，以创新驱动海洋经济高质量发展，推进中日韩深层次、宽领域、高水平合作。

中日韩产业园“引巢筑凤”

面向亚太地区全方位开放合作，依托“一带一路”重点节点城市，以及环渤海经济圈、环太平洋经济圈和东北亚经济圈交汇处等区位优势，烟台找准定位，全力打好“特色牌”。

烟台片区是全国距离韩国最近的自贸片区、是全国唯一叠加中韩产业园的自贸片区。得益于“区园”叠加效应，中韩（烟台）产业园持续加快制度创新与改革开放的探索，通过跨境审批服务等相关措施开展多维度扶持，吸引韩企扎堆落户。目前，产业园已吸引越来越多韩国企业进入中国市场。

产业园启动建设以来，相关人员已赴韩开展招商20余次、累计走访企业、商会百余家、接待韩国客商近千人次、组织展会活动50余场、新引进韩资项目60余个、合同利用韩资近3亿美元。一年来，相继落户全省首家韩资律所、首家韩资职业技能培训机构等一批“首”字项目。

入驻中韩（烟台）产业园的韩资企业 张信凤摄

日本为烟台第二大贸易伙伴和最大出口市场。从第一家日资企业鲁星食品的设立，第一家日本500强企业首钢电装的落户，到夏普、永旺、索尼、厚木、丰田、伊藤忠、三井物产、住友电工等大批日本世界500强企业、行业领军企业纷纷入驻，烟台展现出与日本经济交流的活力。依托对日经贸基础，烟台片区同时加快推进中日产业园建设，目前已入驻国内首座超高清产业研究院、5G联合创新实验室等重点项目。

首创“投资便利化跨国办”模式

“投资自由化”和“贸易便利化”，是自贸试验区建设的题中之义。

烟台片区在全国首创“中日韩投资便利化跨国办模式”，该模式提供企业开办全过程离岸服务，电子营业执照即时可获。目前，共有11家外企在境外获得烟台片区营业执照，涉及韩国、日本、马来西亚、匈牙利等5个国家，成为“后疫情”时代招引项目的强有力工具。

今年2月20日，烟台开发区驻韩招商处在首尔给“丽源莎（烟台）科技公司”“路福（烟台）电子科技公司”2家公司颁发了营业执照。得益于跨境审批这一便利举措，路福电子科技代表理事赵晟秀十分激动：“本来考虑到办营业执照还要到中国去，公司暂缓了项目推进计划，但后来得知可以在韩国就拿到营业执照，我们便没有了后顾之忧。”

烟台自贸区商事服务中心对“中日韩投资便利化跨国办模式”的介绍 张信凤摄

自贸试验区挂牌以来，行政审批服务局不断推进审批手续更精简、政策更集成、数据更开放。经与青岛、深圳、上海浦东、苏州工业园4地对标，目前，烟台片区政务服务中心80%以上的可比事项进入“全国最快”行列。

特别值得一提的是，烟台片区在全国首创的工程建设项目“四书合一、三一审批、一链办理”新模式被商务部官网推广。实行该模式后，报告编制时间压缩2/3、审批时间压缩3/4，为企业减少支出费用近60%。

政策更开放、投资更便利，一个最直观的效果就是越来越多的境内外企业竞相入驻烟台片区。据统计，截至目前，片区新增注册企业4500多家，同比增长1.5倍。新落户韩国资项目同比增长2倍以上，已成为国内韩资企业聚集密度最高的地区之一。

国际贸易中心再掀投资热潮

今年6月19日，烟台片区国际贸易中心、招商服务中心正式启用，掀起了新一轮“引来金凤凰”投资兴业的热潮。

山东自贸试验区烟台片区成立至今，国际贸易中心累计注册企业达126家，先后有京东、烟台港供应链物流、山东万宝润石油能源、哈萨克斯坦苜蓿草等外贸项目入驻；累计完成进出口186亿元，其中今年1-7月份，完成进出口额145.2亿元，占全区贸易总额的20%以上。

国际贸易中心充分发挥先进制造产业优势和交通区位优势，重点招引外贸总部企业、跨境电商企业、外贸新业态企业、大宗商品贸易企业等具有外贸增长潜力企业。

“自贸试验区和开发区政策叠加优势，是吸引我们落户的重要因素，包括在税收、进出口政策、场地方面都给了我们很大的帮助。” 山东云融通电子商务公司董事长孔凡申表示，我们主营业务为B2B及B2C跨境贸易展示撮合交易。

改革创新是自贸试验区与生俱来的基因。烟台片区还探索打破原有的增殖放流形式，提出海洋生态精准修复理念、进口散装葡萄酒保税加工等。自2019年8月挂牌以来，烟台片区形成了一批全国全省首创性的制度创新案例，其中省级以上首创率超过60%，同步产生实践创新成果30多项。

（部分资料来源：胶东在线）

(责编：艾雯、燕勐)