法国前总理拉法兰等批评美对华围堵 鼓励欧中合作

人民网巴黎8月27日电（记者葛文博）8月27日至28日，法国前总理拉法兰领衔的法国展望与创新基金会举办首届基金会年会线上会议。法国新阿基坦大区承办会议。

会议认为，美国总统大选在即，全球新冠疫情危机与疫情后时代经济危机此起彼伏，中美关系紧张局势加剧，美国正试图通过多种方式遏制中国，全球出现新的失衡现象，并迅速蔓延。因此，会议围绕“全球新失衡”主题，以及美国对华“围堵”、欧洲是重要合作伙伴、法国新阿基坦大区等地方“脱钩”现象、如何在全球破碎中生存、危机对法国全球经济位置的影响等分论题进行探讨。

在首日的讨论中，法国政界与学界嘉宾批评美国霸道政策，客观评价中国发展，希望欧盟成员国形成合力，对外合作维护多边主义，应对艰巨挑战。

拉法兰批评美国作为冷战后唯一的超级大国，频频采取单边行动，进行单极决策，很多时候扮演了“问题制造者”的角色。而中国则从开放政策中获益，从默默无闻中崛起。美国现政府延续了前任既有的对华围堵政策，极力限制中国影响力。

法国国际关系与战略研究院院长帕斯卡尔·博尼法斯指出，中美关系深刻影响全球地缘政治格局。美中和美苏（前苏联）情况完全不同。中美经济体量对调可期，这是美国无法接受的，因此两国摩擦与美国谁上台并无关系。美国只会用尽办法维持自己超级大国的地位。

法国记者阿里·拉伊迪抨击美国情报、行政部门深度介入经济领域，塑造了行政参与、主导经济战的结构，以此掠夺企业、占领市场。如今美政府妄图对华重复其上世纪70年代至90年代对日本的所作所为。

法国政治与历史学家妮可·巴哈兰认为，美方对华发动意识形态、经济和文化的“全面战”，污蔑新冠病毒为“中国病毒”等，这些作为使美国的政治理想和残酷现实严重脱节与撕裂，与之相比，中国的应对则更为理性。

博尼法斯指出，欧法不应屈从于美加入对华包围，而应该明确立场，保护主权，与中国合作维护多边主义。

阿里·拉伊迪认为，欧洲在中美全面竞争尤其是技术竞争中有所缺位，应向中国学习，提出长远、详细的发展计划并落实具体支持举措，应在欧盟内部形成集体合力推动多边合作。

法国地缘政治与经济讲师卡罗琳·皮埃尔表示，欧中虽然社会组织形式有所不同，但中国国务委员兼外长王毅近日访问欧洲多国，欧中领导人也将很快举行线上会议，向世界发出了合作的积极信号。

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