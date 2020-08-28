王毅：中挪双方要做到三个“把握好”

新华社奥斯陆8月27日电 当地时间8月27日，对挪威进行正式访问的国务委员兼外长王毅在奥斯陆同挪威外交大臣瑟雷德共同会见记者。

王毅表示，此次是中国外长时隔15年后再访挪威，也是欧洲暴发疫情后首次访挪。此访传递的主要信息是：珍惜中挪关系近年来获得的健康稳定发展，尽快开展后疫情时期的互利合作，共同坚持并践行多边主义理念，为世界经济恢复增长和加强全球治理作出中挪两国的贡献。

王毅说，我同瑟雷德外交大臣举行了富有成果的会谈。中方建议，下阶段中挪双方要做到三个“把握好”。

一是把握好中挪关系健康稳定发展的主导面。中挪虽相距万里、国情迥异，但只要继续相互尊重、平等相待，切实照顾彼此的核心利益和重大关切，两国关系就能行稳致远，两国关系的政治基础就能更加巩固。

二是把握好中挪两国互利合作的主基调。疫情当前，尽早完成中挪自贸协定谈判对推进两国经贸合作、维护开放和联通的全球供应链十分重要。双方应加快推进谈判，力争尽早达成。中方重视挪威海产品输华问题，愿同挪方建立沟通渠道，在保证食品安全前提下提供更多便利化安排。双方将致力于建立海洋合作与对话机制，商签蓝色伙伴关系文件。双方还应尽早签署政府间文化合作谅解备忘录和税收协定、继续加强冬季运动合作。

三是把握好共同维护多边主义的主旋律。挪威在国际事务中发挥着独特作用，中挪都是全球化、多边主义和自由贸易的受益者和支持者，都一贯反对单边主义和保护主义。中方祝贺挪威当选2021至2022年度联合国安理会非常任理事国，愿同挪方建立多边事务磋商机制，密切在联合国、世界贸易组织等多边框架以及在和平斡旋、发展援助等议题上的合作，全面落实好2030年可持续发展议程，推动气候变化《巴黎协定》有效实施，共同维护多边主义理念和国际关系基本准则，为充满不稳定性的世界释放更多的正能量。

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