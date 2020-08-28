人民网开罗8月27日电（记者周輖）“在对方各自抗击疫情的艰难时刻，埃及和中国民间互赠口罩，漂洋过海的物资见证了两国人民间的真情厚谊”，“埃及历史古迹点亮五星红旗声援中国”，“埃及卫生部长携口罩访华”，“中国政府多次派出专机向埃及运送防疫物资”，“中国专家与埃及专家多次举办视频会议分享交流抗疫经验，双方保持密切合作”……这是日前在开罗落幕的在线抗疫说汉语短视频比赛上，埃及选手用中文讲述的一个个埃中合作抗疫故事。

这次比赛由开罗中国文化中心举办，以“万众一心、共同抗疫”为主题，共收到143份有效参赛作品，最终评出一二三等奖、优胜奖和多个单项奖。开罗中国文化中心主任石岳文说，“面对疫情，中国和埃及相互声援、并肩战斗，两国的传统友谊经受住了疫情的考验。”积极参与比赛的埃及各地中文爱好者，用镜头记录下了这段特殊的历史以及他们特别的生活，通过视频作品表达了两国人民团结抗疫的决心和赢得胜利的信心。

“中国在抗击疫情方面取得了很大成效。其中有许多优秀的经验可以参考和借鉴。”获得三等奖的爱资哈尔大学中文系学生尤素福，对中国抗击疫情的情况作了深入的研究。尤素福说，“中国政府采取了果断和有效的防疫措施，医护人员、军人冲在抗疫第一线。中国人民积极配合，医院等设施建设过程高效，一些高新的科技也充分为抗疫提供支持。”获得二等奖的马克来自艾因夏姆斯大学，他在参赛视频中介绍了包括中国在内国际上应对疫情的成功措施。他表示，中国的经验、中国提供的医疗设备和物资都为埃及抗疫提供了不少的支持。“埃中守望相助，积极应对，目前两国的疫情都有所缓解。”

随着疫情好转，当前埃及社会活动正在持续恢复当中，但减少外出、勤洗手、戴口罩等自我防护仍然十分重要。苏伊士大学中文系学生阿里在参赛视频中介绍了不少日常生活中的防疫措施。“参与这样的比赛很有意义，不仅我自己了解了许多相关的防疫知识，也通过视频向家人和朋友强调了自我防护的重要性。同时参与比赛还让我在疫情居家期间有机会练习中文。”

“阿拉伯谚语说‘困难时出现的朋友才是真朋友’，中国人讲‘患难见真情’。疫情暴发以来，埃及和中国始终通过各种方式对彼此表达支持和帮助。”娜妮·阿卜杜是本次参加比赛年龄最大的选手。1990年从埃及艾因夏姆斯大学中文系毕业时，她的班级只有10个同学，那时埃及只有一家大学开设中文专业。而现在埃及开设中文系的学校越来越多，喜爱中文的埃及人也越来越多。“短短几十年，我见证了两国各方面的交往的不断拓宽，也见证了两国的患难与共、风雨同舟。埃中的紧密关系和深情厚谊，让我相信，在两国政府和人民的互帮互助下，我们一定能够战胜疫情！”

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