王毅同挪威外交大臣瑟雷德举行会谈

新华社奥斯陆8月27日电 当地时间8月27日，国务委员兼外长王毅在奥斯陆同挪威外交大臣瑟雷德举行会谈。

王毅表示，在全球疫情尚未结束情况下，中挪之间开展线下面对面交流，不仅表明我们各自战胜疫情的信心，也发出双方在疫情防控常态化背景下有序恢复人员交流、重启各领域互利合作的信号。中挪应加强团结、协调合作，为推动世界经济尽快复苏、解决全球性挑战发挥建设性作用。

王毅就进一步发展中挪关系提出三点建议：一是把握好中挪关系健康稳定发展的主导面，坚持相互尊重、平等相待原则，切实照顾彼此核心利益和重大关切，妥善处理有关敏感问题，避免来之不易的两国关系回暖向好势头再受干扰；二是把握好中挪两国互利合作的主基调，两国合作拥有巨大潜力和空间，中方愿同挪方一道，尽早完成双边自贸协定谈判，商签建立蓝色伙伴关系文件，加强冬季运动等领域合作，为双方企业提供公平、公正、开放、非歧视性的营商环境；三是把握好共同维护多边主义的主旋律，中挪都是全球化、多边主义和自由贸易的受益者和支持者，都反对单边主义和保护主义，双方要落实好2030年可持续发展议程，推动气候变化《巴黎协定》有效实施，共同构建开放型世界经济。“一带一路”已成为全球最大的国际合作平台，中方愿同挪方积极探讨加强共建“一带一路”，共同促进亚欧大陆互联互通和经济复苏。

瑟雷德表示，挪各界重视加强对华合作，在抗击疫情形势下恢复挪中双边交往对挪十分重要。挪方希同中方加强疫苗研发和海洋合作，早日完成两国自贸协定谈判，加强冬季运动交流合作，支持中方成功举办2022年冬奥会。挪方重视中方利益和关切，愿本着相互尊重的精神同中方就相关议题进行讨论。挪一贯支持多边主义，主张促进全球自由贸易，维护国际秩序。在全球不稳定性上升的形势下，挪方愿同包括中国在内的国际社会携手开展更多国际合作。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

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