欧盟贸易委员涉嫌疫期违规辞职

爱尔兰籍的欧洲联盟贸易委员菲尔·霍根因涉嫌在新冠疫情期间违规参加爱尔兰一场豪华晚宴而在近日饱受争议。他多次道歉，但因媒体后续曝光他违反入境隔离等多项防疫规定而持续引发众怒，26日宣布辞职。

霍根是分管欧盟与美国和英国等国贸易谈判的关键人，疫情期离职给欧盟委员会留下不少难题。

【疫期特权】

霍根当天向欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩递交辞呈。他说，情况变得日益明显，“围绕我近期访问爱尔兰的争议正干扰我身为欧盟委员的工作，还会在今后关键数月内破坏我的工作”。

霍根对他回国之旅导致如此多的担忧和不安“深表遗憾”，再次就自己所犯错误向爱尔兰民众表达“衷心歉意”。“我完全理解（大家）受伤害的感觉和愤怒，他们认为公职人员行为没达到预期标准。作为公众代表，我理应更严格遵守防疫规定。”

冯德莱恩接受霍根辞呈，说尊重他的决定，感谢他的“不倦工作”。

霍根本月19日在爱尔兰出席由一家高尔夫俱乐部举办的豪华晚宴，与会人数约80人，远超爱尔兰政府18日刚颁布的“室内聚会不得超过6人”规定。这场晚宴在爱尔兰国内引发舆论风暴，迫使警方介入调查，已导致农业、食品和海洋部长达拉·卡利里和议会参议院副议长杰里·巴蒂梅尔等多名官员和议员辞职或遭训诫。

路透社报道，晚宴曝光后，霍根已道歉三次。但按美国彭博新闻社的说法，爱尔兰媒体持续“挖出”霍根本次访问的违规操作，导致风波迟迟难息。特别是25日他接受爱尔兰广播电视台专访，原本想自我辩解，却爆出他没有遵守入境隔离14天规定，抵达爱尔兰6天后便因“医疗干预”提前解除隔离。霍根在访谈中坚称不违规，进一步点燃民众怒火。媒体还曝光，霍根违反疫情期间限制出行规定，因开车时打手机被警察叫停盘查。

爱尔兰政府方面，总理米歇尔·马丁和副总理利奥·瓦拉德卡等官员多次借助媒体暗示霍根引咎辞职。法新社报道，马丁26日早些时候说，政府不满霍根不遵守防疫规定而破坏公众信任。“我们非常清楚，他在全部三方面都违规了。”

【谈判要员】

美联社报道，在霍根自愿请辞前，冯德莱恩已要求他就20天爱尔兰之旅提交详细报告，以决定是否让其留任。路透社报道，马丁和瓦拉德卡已知会欧盟，将按既定程序考虑霍根的接替人选。

霍根现年60岁，曾担任爱尔兰环境部长，2014年至2019年担任负责农业与农村发展的欧盟委员，2019年12月就任欧盟贸易委员。路透社说，霍根的政坛前景迅速黯淡。他先前一度有意竞逐世界贸易组织总干事一职，但似乎已察觉，晚宴事件“可能终结”其政治生涯。

霍根先前在欧英未来关系谈判等多项贸易谈判中发挥关键作用，推动本届美国政府取消对欧盟钢铝关税以及加征汽车关税威胁，并致力于解决欧美长期以来的航空补贴争端。面对美方单方阻挠致世贸组织上诉机构停摆，欧盟也希望给予世贸组织支持。

霍根被视作欧盟级别最高的官员之一，是欧委会重量级人物，他的离职给刚就任不到一年的欧委会不小压力。

眼下爱尔兰必须提名新代表进入欧委会。但多家媒体推断，爱尔兰选派的新代表可能无法继任霍根的高位，冯德莱恩可能会改组欧委会。霍根的潜在继任者均来自他和瓦拉德卡所在的爱尔兰统一党，包括外交部长兼国防部长西蒙·科文尼、欧洲议会副议长梅雷亚德·麦吉尼斯和前阁僚理查德·布鲁顿。（海洋）（新华社专特稿）

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