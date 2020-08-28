七夕，海内外侨胞“云端”赏乐

北京时间8月25日晚，中国传统节日七夕之夜，伴随着悠扬的古琴声，浙江省“情系游子心 天涯共此时 琴韵·四海”线上古琴音乐会——浙江关爱海外侨胞和留学生科学防疫直播活动（第十场）暨2020第三届浙江古琴艺术节闭幕式如约开启。古琴演奏家们以音乐为桥，与世界各地的海外侨胞和留学生相聚“云端”，用中华优秀传统文化向大家传递同心抗疫的精神力量。

传递乡音

一场疫情令许多眷恋家乡的侨胞和留学生远隔山海，无法归国。为表达家乡对侨胞的关怀，浙江省侨办、浙江省侨联、浙江省文联和浙江日报报业集团携手多家单位，策划了这场七夕特别线上晚会。

本场音乐会以“琴韵·四海”为主题，分为“以侨为桥、以琴会友、以情连心”三大乐章。音乐会上，黄德源、裴金宝、倪诗韵、陈成渤、姚亮等多位国内顶级古琴演奏家纷纷亮相，《九州同》《山水情》《平沙落雁》《渔樵问答》……一曲曲激荡古今的名曲响彻“云端”，把带有浓郁中国特色的乡音带进了海外华侨华人心中。

浙江省侨联党组书记、主席连小敏在致辞中表示：“音乐与爱都是世界共通的最动人的语言。艺术家们为大家献上的不仅是一场精彩绝伦的视听盛宴，更是一部传递温暖与力量的大爱之作。愿家乡的浓浓情谊和深深问候，伴随音乐，踏‘云’而去，跨山越海，走进每一位侨胞、留学生的心中。”同时，连小敏希望大家在疫情的艰难时刻，依然能够保持对生活的爱与热忱，努力把每一天都过得元气满满、热气腾腾！同气连枝，守望相助，共同战“疫”。

表达思念

本场音乐会，除了国内艺术家的精彩演奏，还有来自意大利、加拿大、日本等地的海外浙籍侨胞代表，通过视频连线与现场古琴艺术家们交流、碰撞，并向全球华人送上祝福。

意大利浙江籍王璐以一曲《凤求凰》，获得大家点赞。“学琴、弹琴不仅疏解了我的郁闷，结识了良师益友，更以琴为媒，让我对祖国的传统文化有了更深入的了解。”王璐14岁便移居意大利，至今已有20年。在祖父和父亲的影响下，她从小对中国传统文化很痴迷，机缘巧合下，走上了拜师学琴之路。

加拿大浙籍华人、著名琴箫演奏家郑正华演奏的《渔樵问答》，通过漁樵对话的方式，传达了古琴的韵律之美。“祖国是我们的‘根’。华人在海外伸展枝叶，忘不了国家的栽培和恩情。我们应在世界各地弘扬古琴这种世界人类文化遗产的魅力。不忘初心，方得始终。”他说。

抗击疫情

“在疫情期间，家乡想方设法地给我们寄送口罩、爱心包等防疫物资，让我们感受到家乡的温暖。这次，又有这样难得的古琴文化交流。我们海外侨胞非常感恩。”在严峻的疫情大背景下，家乡依旧不忘对海外侨胞的关怀，王璐对此表示了由衷的感谢。

郑正华对家乡组织的各项防疫活动也赞不绝口：“背靠强大繁荣的祖国，我们海外华人更加信心百倍，迎接灿烂辉煌的明天。”

“希望家乡的关怀和问候能够走进每一位海外浙籍侨胞和留学生的心中。”浙江省侨联相关负责人表示，将继续通过亲情热线、万里连线等一系列举措，帮助大家纾困解难，共同抗击疫情。

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