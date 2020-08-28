加沙出现首例社区传播新冠死亡病例

巴勒斯坦卫生部26日通报，加沙地带一名61岁男子因感染新冠病毒死亡，这是加沙卫生部门本周早些时候检测到新冠病毒开始在社区传播以来的首例死亡病例。

巴勒斯坦卫生部说，这名男子生前患有其他疾病，曾经使用呼吸机治疗，在被转运至特殊隔离中心过程中死亡。

卫生部通报，加沙地带26日新增9例新冠确诊病例，其中6例在加沙中部的迈加齐难民营，另外3例在加沙北部地区。

路透社报道，26日新增病例的地区跨度显示病毒开始在沙地带不同地区传播。

迈加齐难民营24日出现4例新冠确诊病例，来自一个家庭，是加沙地带首次出现社区传播病例。控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）宣布当天午夜开始全面“封城”48小时，以遏制新冠病毒传播。

巴勒斯坦卫生官员敦促去过加沙地带中部一个确诊病例去过的超级市场的民众立即自我隔离并联系医疗人员。

巴勒斯坦卫生部25日发布的疫情数据显示，过去24小时新增病例585例，累计确诊26162例，累计死亡150例。

加沙地带迄今累计确诊病例超过100例，累计死亡病例2例。加沙地带首例死亡病例出现在今年3月，一名女子在隔离中心死亡。

除迈加齐难民营，新冠病毒在加沙地带其他地区传播速度相对较慢。只是，不少卫生专家担心，由于加沙地带冲突频发且经济凋敝、几个难民营人口密度大、医院救治能力有限，当局应对新冠疫情可能力不从心。

加沙地带面积大约360平方公里，人口大约200万，自2007年起由哈马斯实际控制。以色列从那时起长期封锁这一狭长地带，严格控制人员和物资出入。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处说，这一机构正与巴勒斯坦卫生部就疫情密切磋商，同时正在寻找“替代方案”，以便在加沙地带“封城”时间延长的情况下继续为民众提供卫生、教育和食品等服务。

近东救济工程处发言人阿德南·阿布·哈斯纳告诉媒体记者，加沙地带一些诊所仍在运转，但不允许人进入；诊所工作人员通过电话提供医疗咨询，一些药物可直接送到患者家中。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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