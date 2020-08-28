埃尔多安撂狠话：为利益不惜一战

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安26日警告，土方将采取各种举措捍卫在地中海等地的利益，包括军事手段。

埃尔多安在一场活动中说：“我们将在地中海、爱琴海和黑海得到我们有权拥有的东西。我们不觊觎别人的领土、主权和利益，但对属于我们的东西，我们绝不让步，将采取一切必要的政治、经济和军事手段。”

“不要试探土耳其的耐心、决心、实力和勇气。当我们决定做一件事，我们就会行动并愿意付出代价。任何人试图阻挡我们，会有后果。”埃尔多安说。

因东地中海资源争端，土耳其与希腊紧张关系加剧。德国外交部长海科·马斯前一天刚结束在两国的调解之旅。马斯警告，东地中海目前局势“相当于玩火”，“多小的火花都可能引爆一场灾难”。

作为邻国，希腊与土耳其关系历来不和。1996年，两国岛屿主权归属争议一度处于战争边缘。土耳其去年与利比亚民族团结政府签署“海事管辖权”谅解备忘录，寻求在东地中海获得更大面积的专属经济区。土方本月再次派船在东地中海勘探油气资源。

希腊强烈反对土方举措。希腊与埃及本月6日签署海上边界协议，涉及在东地中海划设专属经济区。土方强烈不满，恢复一度暂停的勘探作业，并派军舰护卫。希腊派军舰监视土方勘探船。希腊国防部人士先前说，双方各一艘护卫舰12日发生轻微碰撞。

希腊和土耳其25日分别在东地中海举行军事演习。希腊、塞浦路斯、法国和意大利定于26日在东地中海开始为期三天的联合军演。希腊国防部在声明中说，“东地中海紧张和不稳局势加剧”，四国决定在四方合作框架下加强在东地中海的军事存在。

希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯26日在议会说，希腊将把与意大利之间海域的希方领海宽度从6海里扩大至12海里。希腊与意大利6月签订海上边界协议，希腊议会正审议这一协议。

马斯结束调解之旅后说，局势“非常危险”，不过“双方都有对话意愿”。只是，希腊外交部长尼科斯·登迪亚斯强调，不会“在威胁和挑衅下”对话，不会“在主权受到侵犯时”对话；土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢说，土方愿在“不设前提条件”的情况下对话，讨论“公平分享”东地中海资源。

恰武什奥卢呼吁欧洲联盟进行“真诚客观”的调解。欧盟成员国外长定于27日和28日在德国柏林开会，欧盟与土耳其的关系将是重要议题。

希腊和塞浦路斯是欧盟成员国，土耳其一直试图加入欧盟。欧盟认为土方勘探“加剧东地中海的紧张和不安全”，要求土方停止勘探活动。马斯访问希腊时说，“德国和整个欧洲联盟坚定团结地站在希腊一边”。法国总统埃马纽埃尔·马克龙先前呼吁欧盟制裁土耳其。

不过，马斯说，紧张局势进一步升级既不符合希腊和土耳其的利益，也不符合欧盟利益，用军事手段解决问题“绝对愚蠢”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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