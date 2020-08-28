美国儿童新冠病例本月两周内增加21%

美国儿科学会和儿童医院协会最新联合报告显示，从8月6日到20日，全美儿童新冠病例增加超过7万例，大涨21%；自疫情暴发以来，全美累计逾44万名儿童感染新冠病毒。

美国有线电视新闻网(CNN)26日援引这份报告报道，尽管儿童感染人数攀升，新冠病毒导致的重症病例少见。但美国疾病控制和预防中心本月初公布的指导建议称，儿童病例住院率上升，住院病例有三分之一被收入重症监护室，比例与成年人病例相同。

眼下，美国学生正准备重返校园。这一最新数据反映专家所强调内容，即与新冠病毒相关的并发症风险可能相对较低，但对于儿童感染新冠病毒，仍有大量未知内容，包括儿童能在多大程度上传播新冠病毒。

佐治亚州多所学校本月初推动开学，数以百计学生和职工因所属学区报告新增病例而被要求隔离。佛罗里达州就学生是否重回线下课堂掀起一场官司。佛州先前宣布，所有拥有实体设施的学校本月必须开学，但遭教师工会组织佛州教育协会起诉。一名法官24日以临时禁令阻止上述开学要求，佛州政府已提出上诉。

多名官员说，密西西比州近4000名学生、近600名教师因接触新冠病毒感染者而接受隔离。该州卫生官员托马斯·多布斯三世25日在一场记者会上宣布，上周新增教师病例144例、学生病例292例。

但在密西西比州州长泰特·里夫斯看来，学校出现这么多病例“不意外”。他对接受隔离人数和坐在“环境安全”的教室内学习的孩子人数感到“满意”，称将“继续监控……必须保持仔细”。（陈丹）（新华社专特稿）

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