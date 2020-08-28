法国政界人士认为国际社会应加强合作应对疫情等挑战

新华社巴黎8月27日电（记者徐永春）法国雇主协会2020年年会26日至27日在巴黎举行。一些参会法国政界人士在年会期间表示，包括欧中双方在内的国际社会应加强合作，维护多边主义，携手应对新冠疫情等挑战。

法国外长勒德里昂表示，面对新冠疫情带来的危机，国际社会应加强合作、携手应对。但个别大国奉行保护主义，损害国际团结和多边合作，采取这种做法的人不会成为最终赢家。他还指出，欧洲的对外政策应致力于捍卫自身利益和基本原则，同时欧洲应在维护国际法、改善网络安全、应对气候变化和保护生物多样性等方面坚持多边对话。

法国前总理拉法兰表示，新冠疫情带来深远影响，中国有可能是今年唯一能够实现经济增长的主要经济体，这将为欧洲经济复苏提供机遇。此外，中国在应对气候变化和保护生物多样性方面是不可或缺的合作伙伴，欧洲应当重视和延续与中国的合作。

此外，中国驻法国大使卢沙野在参会期间表示，中国不寻求霸权，随着自身发展，中国愿承担更多国际责任，为人类作出更多贡献。中国的发展对其他国家来说是机遇而非威胁。中国的巨大市场向全世界开放，将为疫情后全球经济复苏作出贡献。

卢沙野说，中欧之间合作是主流，双方共识远大于分歧。中方坚定支持欧洲一体化，乐见一个团结、独立、繁荣的欧洲。中方始终认为，没有欧洲，多极化世界就无法成为现实。

法国雇主协会涵盖全法85个行业协会共计75万家会员企业。协会本年度年会吸引了3000余名企业家和各界人士出席。

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