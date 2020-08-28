RCEP部长级会议强调协定对疫后复苏重要作用

新华社河内8月27日电（记者王迪 陶军）区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）第8次部长级会议27日以视频方式举行。会后发表的联合媒体声明表示，RCEP协定将对推动疫后复苏、维持区域和全球经济发展稳定发挥重要作用。

声明说，部长们认为新冠疫情这一前所未有的挑战已经影响到RCEP成员国间的贸易和投资。他们同意这个挑战迫切需要RCEP谈判参与方在内的区域各国确保市场开放，特别是对关键货物和服务保持开放，还需要各国加强合作与协调，共同抗击新冠疫情。

声明说，部长们认识到在当前不确定性背景下，RCEP协定具有突出重要性。他们一致认为，RCEP协定的签署将提振商业信心，促进区域经济一体化，维持区域和全球产业链、供应链稳定，展现本区域对开放、包容、基于规则的多边贸易体制的支持。

声明说，部长们对推动RCEP协定在2020年11月第四次RCEP领导人会议上签署所取得的重大进展感到满意。

本次会议由东盟轮值主席国越南和非东盟RCEP成员国协调国新西兰共同主持。东盟10国及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰代表和东盟秘书长出席。

RCEP由东盟10国发起，邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度6个对话伙伴国参加。第三次RCEP领导人会议2019年11月在泰国曼谷举行并发表联合声明，宣布15个国家结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判。

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