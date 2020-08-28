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中国队在“国际军事比赛-2020”连创佳绩

2020年08月28日08:15  来源：新华网
 

新华社莫斯科8月27日电（记者田定宇 张骁）“国际军事比赛-2020”27日进入第五个比赛日，中国参赛官兵在多个项目中创造佳绩。

23日，“国际军事比赛-2020”开幕式当天，“坦克两项”项目在俄罗斯阿拉比诺首先开赛。中国参赛队当天取得开门红，702车组以19分44秒的成绩位列单车赛首场小组比赛第一名。

（国际·图文互动）（6）中国队在“国际军事比赛-2020”连创佳绩

8月23日，中国参赛队在俄罗斯阿拉比诺参加“坦克两项”项目单车赛（视频截图）。新华社发（荆海辉 摄）

24日、25日，“汽车能手”项目单车赛和修理车组比赛在沃罗涅日州1437初级汽车装甲训练中心进行了比拼。

单车赛阶段的卡玛斯5350运输车水障碍课目比赛中，中国参赛队员刘帅克服装备接触时间短、场地陌生等不利因素，取得单课目第一名的成绩。

（国际·图文互动）（1）中国队在“国际军事比赛-2020”连创佳绩

8月25日，在俄罗斯沃罗涅日州1437初级汽车装甲训练中心举行的“汽车能手”项目修理车组比赛中，中国参赛官兵进行轮胎更换作业。 新华社发（王世民 摄）

修理车组比赛需要队员驾驶车辆通过各种障碍路段，并在途中穿插完成精准吊装、轮胎更换、顶起坦克装甲板三种作业。截至27日，中国参赛队单车赛、修理车组比赛两项比赛总评均位列第二。

（国际·图文互动）（4）中国队在“国际军事比赛-2020”连创佳绩

8月25日，在俄罗斯科斯特罗马市三防学院举行的“安全环境”项目中，中国参赛官兵（左）战斗着装、戴防毒面具进行“战斗侦察”射击课目的赛前训练。新华社发（傅道永 摄）

26日，“安全环境”项目展开第二阶段比赛射击赛，射击赛分为伏击、警报、战斗侦察三种射击课目。中国参赛队两个车组分别以第二名和第四名的成绩，夺得总分第二名。中国参赛队员隋东京表现出色，获得伏击射击课目第一名。

（国际·图文互动）（2）中国队在“国际军事比赛-2020”连创佳绩

8月24日，在俄罗斯基斯洛沃空降场展开的“空降排”项目中，中国参赛官兵进行“空降集结与急行军”课目比赛时空降着陆。 新华社发（帅少鹏 摄）

26日，“空降排”项目中国参赛官兵还完成了第二阶段单兵两项课目的比赛。中国参赛队以1小时5分钟27秒的总时间取得第二名，仅与第一名东道主俄罗斯参赛队相差5秒。此前，在俄罗斯基斯洛沃空降场展开的第一个课目“空降集结与急行军”比赛中，中国参赛队夺得第一名。

（国际·图文互动）（7）中国队在“国际军事比赛-2020”连创佳绩

8月24日，在俄罗斯基斯洛沃空降场展开的“空降排”项目中，中国参赛官兵进行“空降集结与急行军”课目比赛时等待登机。 新华社发（帅少鹏 摄）

此外，“侦察尖兵”中国参赛队完成了机降与急行军、侦察兵专业竞赛两个阶段的比赛。

国际军事比赛由俄罗斯国防部发起，经过7年时间发展，已经逐步走上规范化轨道，成为具有一定知名度和影响力的开放型国际军事交流合作平台。

“国际军事比赛-2020”于8月23日至9月5日在俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦举行，来自30多个国家和地区的156支参赛队参赛，参赛队员超过5000人。中国共派出6支参赛队，260余名官兵参加“侦察尖兵”“坦克两项”“安全环境”“开阔水域”“汽车能手”“空降排”6个项目比赛。

(责编：艾雯、燕勐)
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