国防部：中方一贯坚决反对美国售台武器

新华社北京8月27日电（记者梅世雄、梅常伟）国防部新闻发言人吴谦27日在国防部例行记者会上说，中方一贯坚决反对美国售台武器。如果美方执意推动新一轮售台武器，中方必将采取一切必要措施，予以坚决反制。

有记者问，本月，美台互动频繁。美卫生部长抵台活动，美军“马斯廷”号驱逐舰穿航台湾海峡，美军机加大在台海周边活动的频率。请问对此有何评论？

吴谦说，台湾是中国不可分割的一部分。我们坚决反对任何形式的“台独”分裂行径，坚决反对任何形式的美台官方往来和军事联系，这一立场清晰明确。

吴谦表示，近期，解放军东部战区多军种多方向成体系出动兵力，在台海地区连续组织实战化演练，针对的就是外部势力干涉，针对的就是一小撮“台独”分裂势力及其分裂行径。我们将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚定维护台海地区和平稳定。

有记者问，台湾媒体报道，美国防部近日公布的一份总价值为620亿美元、为期10年的军售订单中，包括可能向台湾出售的66架F-16V战机。请问对此有何评论？

吴谦说，中方一贯坚决反对美国售台武器。一直以来，美售台武器都是破坏中美两国两军关系和地区和平稳定的一个重大问题。在这个问题上，中方的立场清晰明确。去年美方宣布向台出售66架F-16V战机后，中方立即表明了坚决反对的立场。如果美方执意推动新一轮售台武器，中方必将采取一切必要措施，予以坚决反制。

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