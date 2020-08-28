人民网>>国际

讲述埃中合作抗疫故事

本报驻埃及记者  周  輖

2020年08月28日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　埃及历史古迹上点亮中国五星红旗，中方派专机向埃及运送抗疫物资；两国医学专家多次举办视频会议，交流抗疫经验和做法……日前，在埃及举行的“在线抗疫说汉语”短视频比赛上，来自全国各地的选手讲述了一个个埃中合作抗疫的故事。

　　“中国疫情防控取得重大战略成果，为各国抗疫提供了重要参考和借鉴。”获得三等奖的爱资哈尔大学中文系学生尤素福表示，中国政府及时果断采取防控举措，方舱医院建设展现“中国速度”，新科技充分应用为抗疫成效提供保障。“中国人民在抗疫斗争中凝聚起强大的团结力量，每个人都在坚守，各尽其责。如今，中国经济社会秩序加快恢复，为其他国家战胜疫情带来信心。”艾因夏姆斯大学学生马克说，“中方向埃及援助医疗设备和物资等，以实际行动给予我们温暖。埃中守望相助、紧密携手，一定能战胜疫情。”

　　“阿拉伯谚语说‘困难时出现的朋友才是真朋友’，中国人讲‘患难见真情’。面对疫情，埃中两国通过各种方式表达对彼此的支持和帮助。”娜妮·阿卜杜是年龄最大的参赛选手，1990年她从艾因夏姆斯大学中文系毕业时，当时埃及开设中文专业的院校只有这一所。现在埃及开设中文专业的高校日益增多，学习中文的埃及人也越来越多。“埃中各领域交往日益频繁，我们的美好情谊不断深化。相信在双方团结协作战胜疫情后，埃中友好合作将更密切。”

　　（本报开罗8月27日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年08月28日 03 版）
(责编：牛镛)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved