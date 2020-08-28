“长期在中国工作的经历，让我有幸见证中国的快速发展。我相信，开放的中国将为世界带来更多发展机遇。”克恩—里伯斯中国业务集团首席技术官范西蒙近日在接受本报记者采访时表示。

克恩—里伯斯公司是一家有百年历史的德国企业，主要业务为弹簧制造，其生产的汽车安全带卷簧占全球市场份额的70%。1993年，克恩—里伯斯在江苏太仓投资兴建分公司，成为太仓第一家德国独资企业。

从建厂时租来的400平方米厂房，到如今拥有3.8万平方米的现代化厂房和8家分支机构的集团公司，克恩—里伯斯公司在中国市场取得了长足进步。范西蒙告诉记者，中国民众对高品质产品的需求日益增长，中国经济实现高质量发展，德中合作不断提质升级，德企在中国拥有广阔发展空间。他认为，德中文化各有特点，双方强强联合、优势互补，正是公司成功的重要秘诀。

范西蒙介绍说，中国政府采取严格有效的疫情防控措施，有序推进复工复产，为维护产业链供应链稳定发挥了重要作用。克恩—里伯斯（太仓）有限公司的业绩在8月份已基本恢复正常水平。

“开放合作是大势所趋，故步自封只会阻碍发展。”范西蒙说，只有交流合作，才能带来成功，才能做大发展的蛋糕，让各方实现共赢。在太仓，当地政府对包括德国企业在内的外资企业十分支持，积极对接需求，为高端人才提供薪金补助等。德国企业与中方的沟通非常顺畅。正是在中国扩大开放政策和完善产业链的吸引下，越来越多德国企业来到中国，取得不俗成绩。

范西蒙说，公司的成功是在华外企蓬勃发展的一个缩影，他和身边的许多外企高管都对中国市场持乐观态度。他们相信，随着中国市场进一步开放，更多外企会进入中国，分享中国发展红利，中国将在全球经济复苏过程中发挥重要作用。

《 人民日报 》（ 2020年08月28日 03 版）

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