单边主义不得人心（钟声）

国际社会的正义呼声再次证明，单边主义不得人心，霸凌行径不会得逞，任何将自身利益凌驾于国际社会共同利益之上的企图都必将以失败而告终

美国国务卿蓬佩奥日前致函本月安理会轮值主席，要求启动联合国安理会第2231号决议中“快速恢复制裁”机制，宣称30天内安理会将恢复以往全部对伊朗制裁措施。美方早已单方面退出伊核问题全面协议，如今却要求依据该协议制裁伊朗，甚至扬言谁要反对，就对谁进行单边制裁。这一行径于法无据，于理不通，纯属一场自我设计的政治表演，遭到安理会成员和国际社会的共同抵制。当地时间8月25日，联合国安理会本月轮值主席、印度尼西亚常驻联合国代表迪安·查尼明确表示，安理会不会依据美方要求采取行动。

伊核问题全面协议是经过联合国安理会决议核可的多边外交重要成果，是国际核不扩散体系和中东地区和平稳定的重要支撑，是以国际法为基础的国际秩序的重要组成部分。2015年7月，经过长达10年的艰苦谈判，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。联合国安理会随后通过第2231号决议，对协议加以核可。该决议规定，对伊朗的武器禁运2020年10月18日终止。该决议第十一执行段规定了“快速恢复制裁”机制，但只有协议参与方才可以启动该机制。美方2018年5月已退出伊核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施，早已丧失要求启动“快速恢复制裁”机制的资格。

国际社会公认，美方退出伊核问题全面协议并对伊朗极限施压，是当前伊核局势紧张的根源。美方背信弃义，“退群”毁约，本已损害多边主义和安理会权威、破坏国际核不扩散体系，如今竟然又要回来行使协议赋予当事方的权利，这一做法无视世界公理与国际法权威，纯属蛮不讲理、无理取闹，完全就是一副伊核问题“麻烦制造者”的嘴脸。美方只考虑一己私利，对国际法合则用、不合则弃，不仅自己不守法，还要求其他国家也不守法，甚至扬言要制裁守法的国家。如此荒唐的逻辑不知从何而来！

美方的倒行逆施激起国际社会一片反对声。上周，联合国安理会15个成员国中13国已致函反对美方寻求重启对伊朗“快速恢复制裁”机制，认为美在退出伊核问题全面协议后无权启动该机制。俄罗斯外交部发表声明指出，美国政府要求联合国安理会恢复对伊朗制裁是危险、错误之举且没有出路。英国、法国和德国三国外长发表联合声明，反对美方要求联合国安理会启动针对伊朗的所谓“快速恢复制裁”机制。国际社会的正义呼声再次证明，单边主义不得人心，霸凌行径不会得逞，任何将自身利益凌驾于国际社会共同利益之上的企图都必将以失败而告终。美国媒体撰文指出，美方所提延长对伊朗实施武器禁运的决议草案在安理会被否决，“遭遇了一场尴尬的外交惨败，就连美国盟友也不肯屈从于美国政府的压力，凸显美国在伊朗核问题上日益加深的全球孤立”。

得道多助，失道寡助。伊核问题全面协议来之不易，5年来的经验表明，解决伊核问题靠的是平等对话、坦诚协商，从来不是制裁施压甚至军事威胁，只有坚持多边主义与政治外交解决方案，才能有效缓解紧张局势，促进地区和平与安全。美方冒天下之大不韪，孤注一掷实施非法单边制裁的“长臂管辖”行径，必遭国际社会唾弃。

《 人民日报 》（ 2020年08月28日 03 版）

(责编：牛镛)