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上半年俄罗斯农产品对华出口额同比增长35%

“中国市场对我们有巨大吸引力”

本报驻俄罗斯记者  殷新宇

2020年08月28日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　今年以来，俄罗斯约67%的出口禽肉发往中国，迄今对华禽肉出口额已达到去年同期的7倍；前7个月，中国通过满洲里海关进口俄罗斯食用油的货值同比增长1.2倍；上半年俄罗斯农产品对华出口额同比增长35％……一组组数据显示，中国作为俄罗斯农产品和食品第一大出口对象国的地位继续巩固，农产品贸易已成为中俄双边经贸合作新亮点。

　　拓宽出口渠道，抓住中国发展机遇

　　2019年，中俄双方签署关于俄罗斯粮食、油籽及其副产品等向中国出口检验检疫协定书，并放开俄全国范围内对华出口大豆等，两国在农产品相互准入方面取得积极进展，进一步拓宽农业合作空间。目前，俄罗斯小麦、大豆、油菜籽粕、禽肉、牛肉等十余种农产品陆续获准进入中国市场。

　　“中国市场对我们有巨大吸引力。”俄罗斯阿列依卡公司专门从事面粉、葵花籽油、通心粉、糙米等农副产品的加工生产。公司经理谢尔宾尼娜表示，随着中国消费者需求日益增长，俄罗斯厂商供应量不断增加。两国农产品贸易逐年扩大，为双方企业深化合作带来更多机遇，包括该公司在内的很多俄罗斯企业与中方企业建立起长期合作关系。

　　切尔基佐沃集团是俄罗斯最大的肉制品生产商，该集团自去年5月起开始对华出口家禽产品。“中国是我们很重要的出口市场，拥有巨大潜力，这也是很多俄罗斯农产品企业看好中国市场的重要原因。”该集团战略规划部部长达里诺夫表示，今年集团计划对华出口5万吨以上禽肉产品，“我们正在积极拓宽对华出口渠道，抓住中国发展机遇”。

　　“今年3月，我们首次用万吨远洋轮装载进口俄罗斯大豆，意味着中俄粮食贸易规模达到一个新水平。”中粮远东有限公司总经理白天旭表示，中粮集团4月份还与北大荒集团旗下在俄企业合作，通过海运将3880吨俄罗斯玉米运往中国。

　　“近年来，农业在俄中经贸合作占比不断提升，农产品贸易成为双边贸易新的重要增长点。”全俄农业经济研究所研究员奥西妮娜认为，扩大对华出口，是俄罗斯农业出口贸易的优先方向。“中国有广阔的市场，俄罗斯有丰富的农业资源，两国农业结构具有很强的互补性，农产品进出口更趋专业化，完全可以实现互利共赢。”

　　提升品牌形象，搭建电商合作平台

　　面粉、食用油、香肠、特色糖果糕点……中国电商平台上有一家“俄罗斯食品官方旗舰店”，汇集了众多俄罗斯知名品牌的美食。开业才半年多，店铺已有近10万粉丝。“近期，店铺通过直播带货聚拢了更多人气，不仅增加了销量，也进一步提升俄农产品和食品在中国的知名度。我们计划再多开几家网络旗舰店。”俄罗斯出口中心高级副总裁科热夫尼科夫表示。

　　近年来，包括“俄品多”“打开套娃”等多家通过网络平台经营俄罗斯农产品和食品的“店家”在中国市场站稳脚跟，电商正为两国农产品贸易搭建起新平台。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员徐坡岭认为，中俄两国企业应充分利用互联网与物联网技术，提升农产品品牌形象，推动两国农业合作迈上新台阶。

　　俄罗斯科学院远东研究所代理所长马斯洛夫表示，随着中国疫情防控形势持续好转，国内消费需求不断释放，包括粮食、肉类、奶类等在内的俄罗斯农产品在中国市场将拥有很大的发展潜力，“俄供应商应加强调研和培训，借助中国电商新平台，拓展合作新路径”。

　　中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，中俄贸易额在疫情期间仍表现出较高的韧性，跨境电子商务等贸易新业态、新模式得到迅速发展，随着两国市场准入不断拓宽，农产品贸易已成为双边经贸合作的新亮点。“我们对双边贸易额实现2000亿美元目标充满信心。”

　　完善物流设施，推动双边贸易往来

　　今年5月，俄罗斯方面首次用冷藏集装箱经铁路向中国发运冷冻鸡肉；6月，中俄首个物流基础设施合作项目——莫斯科别雷拉斯特物流中心实现班列常态化运行；7月起，数字口岸系统在中国满洲里、绥芬河口岸铁路站正式投入应用，通关时间由原来的半天左右缩短至30分钟以内……随着中俄农产品贸易快速增长，双方农业品运输基础设施、物流条件等也在逐步改善。

　　去年9月，中俄双方达成了“农业快车”合作协议，即通过整车班列向中国运输农产品。一个月后，装载有俄罗斯面粉的首趟“农业快车”抵达济南市。基于“农业快车”的潜力，今年，俄罗斯企业计划向中国出口的面粉产品总量由此前的1万吨提升至8万吨，并计划从2022年起每年发货10万吨。

　　“物流基础设施进一步完善，有助于推动两国农产品贸易往来。” 俄罗斯铁路股份公司副总裁阿列克谢·施洛表示，铁路运输速度更快，保证了农产品的新鲜度，也降低了物流成本。疫情防控期间，铁路对农产品的运输发挥了重要作用。“我们计划未来每月发出4班‘农业快车’，帮助更多俄罗斯农产品进入中国市场。”

　　根据俄农业部与俄出口中心制定的2017年至2024年农产品出口发展战略，俄方希望到2024年进一步提高对华农产品出口额。奥西妮娜表示，俄方在联邦项目农业综合体产品出口框架下，计划于2024年前投入300亿卢布（约合27.5亿元人民币）发展农业物流及交通线。“俄中农业合作前景广阔，双方对在农业领域开展互惠互利合作都抱有浓厚兴趣。俄方还希望与中国在农业技术创新应用等方面不断深化务实合作，推动更多项目落地。”

　　（本报莫斯科8月27日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年08月28日 03 版）
(责编：牛镛)
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