韩国医生集体罢诊3天 政府下达返岗令

图片说明：8月23日，韩国一大学附属医院部分实习医生集体“脱袍”罢诊。图片来源：韩国实习医生协会。

人民网首尔8月27日电（杨晓娜） 据韩联社报道，为反对韩国政府推行的高校医学专业扩招、新办公立医科高校等政策，韩国医师协会（以下简称“医协”）的实习医生、临床医师等医务人员，自8月26日起集体罢诊三天。韩国政府与医协多番协商未果。对于韩国政府下达的返岗命令，罢诊医务人员明确表示拒绝执行。

韩国保健福祉部8月26日统计，截至当地时间26日中午12时，韩国全境3.2787万家社区医院中，有3549家参与罢诊，占比10.8%。

目前，韩国几大主要大学附属医院已通过减少门诊接收量、推迟手术等方式，应对人手不足等问题。其中一家大学附属医院表示，24日以来，已经推迟了100多个手术。为保证急诊、重症监护室的正常运作，教授级医生团队正代替参与罢诊的医生亲自值班坐诊。

图片说明：韩国一所新冠肺炎检测中心的医务人员正在紧张工作中。裴埈基 摄

近期，韩国疫情严重反弹。本次“集体罢诊”事件不仅导致韩国医疗系统的管理和运作面临负担，还给当前的疫情防控工作造成冲击。为此，韩国政府与罢工医疗团体进行了多次磋商。

8月23日，韩国国务总理丁世均、韩国保健福祉部长官朴凌厚等韩国政府代表与韩国医师协会代表团举行座谈会。8月26日凌晨，韩国保健福祉部与韩国医师协会进行最后谈判。双方对首先致力于应对新冠疫情达成共识，但其他立场依然保持不变。

针对韩国政府提出的疫情稳定前将暂停推进高校医科扩招政策的提议，韩国实习医生协会表示，如政府不撤回相关扩招政策，“集体罢诊”仍将继续。同时，韩国实习医生将以志愿者身份参与韩国新冠肺炎检测中心的医务工作，但不会返回急诊室、重症监护室等岗位。

由于磋商未果，韩国保健福祉部于26日当天发布行政命令，要求韩国首都圈（首尔市、京畿道、仁川市）的罢诊医生及实习医生于8月26日8时前立即返岗。否则，将对其处以3年以下拘留或3000万韩元（约合18万元人民币）以下罚款。据悉，政府针对医务人员发布行政命令在韩国尚属首次。韩国总统文在寅也于当天通过青瓦台发言人表示，对于医务人员的罢诊行为，韩国政府要按原则严格依法处理。

对此，罢诊的医疗团体强势回应，目前的罢诊行为是合理的，不会妥协。从8月27日起，自愿者将递交辞呈，并且拒绝参加医师资格考试。

另据韩联社消息， 8月14日，韩国医疗界在全境范围内举行大规模罢诊示威活动，33%的医疗机构停诊；21日开始，韩国实习医生开始分批罢诊；26日，韩国医疗界又举行了第二次大规模罢诊。

截至目前，韩国政府与罢诊医疗团体之间的谈判仍处于僵持状态。

(责编：张信凤、杨牧)