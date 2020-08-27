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外交部：美国一些政客的“海盗行为”必将遭到国际社会的反对和抵制

2020年08月27日20:49  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京8月27日电“外交部发言人办公室”消息，在8月27日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，26日上海美国商会公布的一项针对在沪美国公司的调查显示，近90%的受访企业认为美国政府对微信实施禁令将对其业务产生负面影响。超过三分之一的受访企业认为，该禁令可能对其全球收入造成损失。中方有何评论？

赵立坚：我也注意到这份调查结果。很多中国人表示，如果美国真的禁用了微信，那么苹果手机我们也可以不用用了。美国一些政客打着“国家安全”的幌子，滥用国家力量，无理打压非美国企业。这一“海盗行为”已经对包括美国在内的各国消费者和企业权益造成了损害，必将遭到国际社会的反对和抵制。

我想强调的是，美国一些政客对包括微信在内的非美国企业的“围猎”，实质是将意识形态偏见的标签强加于非美国企业，是对某一领域取得领先优势的非美国企业采取有组织、系统性的经济霸凌。这种做法否定了美国一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，践踏了国际规则，破坏了全球化浪潮下各国科技创新交流与合作。在这些人的眼里，所谓的“互联网自由化”，不过是“互联网美国化”；所谓“国家安全”，不过是“美式双标”的代名词。

美国一些政客将一己政治私利凌驾于市场原则和国际规则之上，将全球互联网置于危险之中。国际社会早已对这种行径看得一清二楚。

(责编：张信凤、杨牧)
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