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塔吉克斯坦现任总统拉赫蒙被提名为下一届总统候选人

2020年08月27日20:34  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹8月27日电（记者周翰博）杜尚别消息：塔吉克斯坦独立工会联盟8月26日在首都杜尚别召开代表大会，提名现任总统埃莫马利·拉赫蒙参加即将于10月11日举行的总统选举。拉赫蒙成为第5位公开亮相的总统候选人。

埃莫马利·拉赫蒙出生于1952年，1994年当选塔吉克斯坦总统，并分别于1999年、2006年和2013年连续三次赢得连任。

自8月15日以来，塔吉克斯坦农业党、社会主义党、民主党和经济改革党相继召开选前代表大会，分别提名本党领导人鲁斯塔姆·拉季夫佐达（农业党）、阿卜杜哈利姆·加法罗夫（社会主义党）、萨伊德扎法尔·乌斯蒙佐达（民主党）和鲁斯塔姆·拉赫马特佐达（经济改革党）参加本届总统选举。

据悉，塔吉克斯坦共产党和执政的人民民主党将于9月初召开代表大会，提名本党的总统候选人。塔吉克斯坦社会民主党领导人拉赫马图洛·佐伊罗夫此前曾对媒体表示，不愿参加本次总统选举。

塔吉克斯坦自1994年起实行总统制。根据宪法规定，每届总统的任期为5年，可连任1次。此后，塔分别于2003年和2016年两度通过宪法修正案，将总统任期改为7年，将总统候选人的年龄限制由此前的不小于35周岁，调整至不小于30周岁，并以法律的形式确定总统任期次数限制不适用于“民族领袖”拉赫蒙。

根据塔吉克斯坦相关法律规定，在该国正式注册的政党、独立工会联盟、青年联盟，以及戈尔诺—巴达赫尚自治州、索格特州、哈特隆州、杜尚别市和直辖市（区）的议会均有权提名1位总统候选人。此外，符合参选要求的公民如果能够收集到超过5%的选民签名（约22万个），也可以作为独立候选人参加选举。

(责编：张信凤、杨牧)
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