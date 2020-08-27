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8月29日至9月28日乌克兰禁止外国人入境

2020年08月27日17:41  来源：人民网-国际频道
 

人民网基辅8月27日电 (记者谭武军) 乌克兰政府26日通过决议，决定从8月29日零时至9月28日零时，禁止外国人入境。

乌克兰内务部长阿瓦科夫表示，临时禁止外国人和无国籍人入境乌克兰旨在防范第二波新冠疫情。根据乌政府规定，禁令期间，下列人员仍可入境乌克兰：具有居留证的外国人；在乌留学人员；过境并确认两天之内离境的外国公民；被确认为难民，需求额外保护人员；在乌武装力量服役人员；外交机构和国际组织代表，以及受乌外交部邀请人员及其家属。

当天，乌政府还决定将自适应隔离状态延长至10月31日。3月12日起，乌克兰全国实施隔离状态，以应对新冠疫情。5月22日起，乌克兰实施自适应隔离状态，即各州可根据本州实际情况自行调整隔离措施。

乌克兰议员伊夫琴科26日表示，乌克兰祖国党领导人季莫申科感染新冠病毒后情况危急，但没有使用呼吸机。8月23日，季莫申科新闻秘书索罗卡表示，季莫申科被确诊感染新冠病毒，高烧达39度，病情严重。

8月25日，乌克兰议会通过法案，决定9月1日起，将最低工资从目前的4723格里夫纳（1美元约合27格里夫纳）提高至5000格里夫纳，即时薪为28.31格里夫纳。

据乌克兰卫生部统计，截止8月27日9时30分，乌克兰新增1974例新冠肺炎确诊病例，新增死亡49例，创疫情以来日新增死亡病例最高纪录，乌累计确诊112059例，死亡2403例，治愈54217例。

(责编：张信凤、杨牧)
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