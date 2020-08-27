新华社华盛顿8月26日电 综述：美疾控中心修改新冠病毒检测指南引争议

新华社记者谭晶晶

美国疾病控制和预防中心网站日前更新了关于新冠病毒检测的指南，一个重要变化是，此前认为新冠感染者的密切接触者无论是否有症状都应该进行检测，而现在的新指南提出，密切接触者若没有症状，不用必须进行检测。这一变化在美国引起较大争议，许多媒体和公共卫生专家质疑修改内容的科学依据，认为忽视对无症状者的检测将带来严重后果。

这份24日更新的指南说，三类人群应该进行新冠病毒检测，包括有新冠症状的群体、与新冠确诊患者密切接触的群体，以及医疗机构或卫生部门认为应该进行检测的群体。美疾控中心对“密切接触”的定义是在6英尺（约1.8米）以内距离共处15分钟以上。

但指南细则说，新冠感染者的密切接触者如果没有症状就不用必须进行检测，除非是体弱者，或医疗机构、卫生部门要求其进行检测；如果身处新冠病毒传播高风险地区、参加了10人以上聚会，且聚会人群没有普遍佩戴口罩、保持社交距离，也不用必须进行检测，除非是体弱者，或医疗机构、卫生部门要求其进行检测。

根据此前的指南，应该对新冠感染者的所有密切接触者进行检测。由于新冠病毒存在无症状传播和出现症状前传播的可能性，及早确认和检测新冠感染者的密切接触者非常重要。

这一变化引起媒体热议，招致很多公共卫生专家批评。专家认为，通过病毒检测来识别无症状感染者非常关键。检测指南的新变化将妨碍对新冠患者密切接触者的追踪，而这恰恰是遏制新冠病毒传播的核心环节之一。

美国国家过敏与传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组重要成员安东尼·福奇26日在接受媒体采访时表示，他因为手术缺席了20日工作组讨论有关检测指南内容修改的会议。他表示，很担心新内容会让人产生误解，即以为无需担心无症状传播，但事实并非如此。

据美国有线电视新闻网报道，此次修改检测指南缘于美国政府高层的压力。

也有美国政府官员为此辩解。美国卫生与公众服务部助理部长布雷特·吉鲁瓦尔26日表示，更新后的指南反映了当前最佳的依据和公共卫生实践，强调应采取美疾控中心批准的防护措施来保护自己、家人和所有年龄段的最弱势群体。他指出，重点是要进行更多“恰当的检测”。

对此，佛罗里达大学生物统计学助理教授纳塔莉·迪安在社交媒体推特上表示，新的检测指南把无症状人群排除在外，非常“令人费解”。她质问：“卫生与公众服务部一位发言人称修订指南反映了当前依据和最佳公共卫生干预措施，那到底是什么依据？”

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