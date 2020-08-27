美国警方逮捕一名威斯康星州枪击案嫌疑人

新华社芝加哥8月26日电（记者徐静）美国警察26日逮捕一名涉嫌在25日威斯康星州基诺沙市抗议示威活动中造成2人死亡、1人受伤的犯罪嫌疑人。

据美国媒体报道，数百名抗议者25日走上基诺沙街头抗议示威。活动中发生了暴力事件，2人遭枪击身亡，另有1人遭枪击受伤。警察26日在嫌疑人凯尔·里滕豪斯位于伊利诺伊州安蒂奥克镇的家中逮捕了他，该地距基诺沙市车程约30分钟。里滕豪斯现年17岁，他被控一级谋杀罪。

25日事发现场录像显示，据信为里滕豪斯的男子扛着一支来复枪在街上被人追赶。里滕豪斯倒在地上，随后转过身，向抢夺其枪支的人开枪。

基诺沙市警察局在26日的新闻发布会上确认暴力事件中的两名死者年龄分别为26岁和36岁，但没有透露其姓名。美国联邦调查局和基诺沙市警察局正在调查两名死者是否都是里滕豪斯枪击致死。

威斯康星州州长托尼·埃弗斯已经宣布实施紧急状态，并将布防基诺沙市的国民警卫队成员数量增至500人。

美国总统特朗普当天在社交媒体推特上说，不能容忍在美国街头发生抢劫、纵火、暴力和目无法纪的行为。

23日，基诺沙市警察开枪击伤29岁黑人男子雅各布·布莱克。社交媒体上一段视频显示，当天下午，当布莱克走向汽车驾驶座、打开车门准备上车时，被身后跟随的两名警察抓住衬衫，近距离向其背部至少开了7枪。有消息说警察当时接到报警，前来处理一个家庭事件。

布莱克家人律师本杰明·克鲁普25日说，布莱克处于瘫痪状态，如果康复后能走路“将是一个奇迹”，并表示将对基诺沙警察局提起民事诉讼。枪击事件引发抗议示威，并导致暴力事件发生。

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