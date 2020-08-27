土美在东地中海军演　希腊法国等四国军演

新华社安卡拉8月26日电（记者郑思远 施洋）土耳其国防部26日表示，土耳其和美国当天在东地中海进行海上军事演习。另据希腊媒体报道，希腊和法国等四国当天在东地中海开始联合军演。

土国防部当天在社交媒体推特上发表声明说，两艘土耳其护卫舰与一艘美国驱逐舰当天在地中海东部进行海上训练。此前一天，两艘土耳其护卫舰与一艘意大利驱逐舰在地中海东部进行海上军演。

土耳其总统埃尔多安26日在土东部穆什省出席活动时表示，土耳其将捍卫其在地中海等地利益，不会让步，将为此采取一切必要的政治、经济和军事手段。

另据希腊媒体报道，希腊、塞浦路斯、法国和意大利26日在东地中海开始为期三天的联合军演。希腊国防部发表声明说，东地中海紧张和不稳定局势加剧，四国决定在四方合作框架下加强在东地中海的军事存在。

围绕地中海东部地区能源开发，希腊、塞浦路斯与土耳其争端不断。本月6日，希腊与埃及签署海上边界协议，双方宣布将设立海上专属经济区。土方对此强烈不满，认为协议涉及区域位于土耳其大陆架内。此后，土耳其重启地中海东部争议海域天然气勘探活动，引起希腊和塞浦路斯不满。希腊与法国13日在希腊克里特岛附近海域进行联合军演，法国派出两艘军舰和两架“阵风”战斗机，希腊则派出四艘护卫舰和一些战机。

欧盟轮值主席国德国正尝试在同为北约盟国的希腊和土耳其之间斡旋。德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔26日说，希腊和土耳其在地中海东部分别举行军演，无助于缓解两国因海洋权益争端引起的紧张局势。她表示，当前应确保紧张局势不继续升级，为能够达成协议的政治方案创造条件。德国外长马斯25日访问希腊雅典和土耳其安卡拉，表示德国将为希土展开直接对话尽力提供帮助。（参与记者：任珂、张远）

(责编：艾雯、燕勐)