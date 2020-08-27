综合消息：非洲新冠确诊病例超120万 部分国家加大检测力度

新华社内罗毕8月26日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心26日发布的新冠疫情数据显示，非洲累计确诊病例达1203835例，累计死亡28289例。多国继续保持警惕，一些国家加大检测力度。

乌干达卫生部26日设立新的样本采集中心。乌卫生部在一份声明中说，已批准3家医院和6个卫生中心成为首都坎帕拉和中部地区瓦基索的样本采集点，以缓解公共实验室的压力，加快收集样本并检测。

赞比亚卫生部26日表示，未来几周将加大新冠病毒检测力度，称目前该国新冠治愈率约为90%。

肯尼亚总统肯雅塔26日发表讲话并宣布新阶段的防控举措，包括要求每日21时至次日4时的全国宵禁顺延30天，酒吧和夜总会继续关闭30天等；同时，也放松了一些限制措施，如自8月27日起餐馆关闭时间从19时延长至20时，有关部门将联合发布逐步恢复体育赛事的指导方针等。

据肯尼亚《星报》报道，经济专家警告称肯尼亚经济将经历较长时间才能恢复。肯尼亚议会预算办公室说，占肯尼亚劳动人口60%的酒店业目前预估将损失850亿肯先令（约合7.86亿美元），政府大规模裁员、供应招标的取消以及随之而来的税收损失都将带来长期影响。

莫桑比克国家卫生研究所日前发布的数据显示，莫桑比克新冠患者病亡率较低。截至目前，莫桑比克有21人死于新冠病毒，每一百万人中有108.6个确诊病例，其中0.6人死亡。在莫所有确诊病例中，56%的病例无症状，1%的病例症状严重。

博茨瓦纳总统莫克维齐·马西西因为一名保镖的新冠病毒检测结果为阳性，从25日晚开始接受为期14天的隔离，这是自3月底博茨瓦纳首次出现确诊病例以来，马西西第5次接受隔离。（执笔记者：白林；参与记者：吕天然、聂祖国、赵宇鹏、张改萍、杨孟曦）

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