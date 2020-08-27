人民网>>国际

综合消息：非洲新冠确诊病例超120万 部分国家加大检测力度

2020年08月27日16:15  来源：新华网
 

新华社内罗毕8月26日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心26日发布的新冠疫情数据显示，非洲累计确诊病例达1203835例，累计死亡28289例。多国继续保持警惕，一些国家加大检测力度。

乌干达卫生部26日设立新的样本采集中心。乌卫生部在一份声明中说，已批准3家医院和6个卫生中心成为首都坎帕拉和中部地区瓦基索的样本采集点，以缓解公共实验室的压力，加快收集样本并检测。

赞比亚卫生部26日表示，未来几周将加大新冠病毒检测力度，称目前该国新冠治愈率约为90%。

肯尼亚总统肯雅塔26日发表讲话并宣布新阶段的防控举措，包括要求每日21时至次日4时的全国宵禁顺延30天，酒吧和夜总会继续关闭30天等；同时，也放松了一些限制措施，如自8月27日起餐馆关闭时间从19时延长至20时，有关部门将联合发布逐步恢复体育赛事的指导方针等。

据肯尼亚《星报》报道，经济专家警告称肯尼亚经济将经历较长时间才能恢复。肯尼亚议会预算办公室说，占肯尼亚劳动人口60%的酒店业目前预估将损失850亿肯先令（约合7.86亿美元），政府大规模裁员、供应招标的取消以及随之而来的税收损失都将带来长期影响。

莫桑比克国家卫生研究所日前发布的数据显示，莫桑比克新冠患者病亡率较低。截至目前，莫桑比克有21人死于新冠病毒，每一百万人中有108.6个确诊病例，其中0.6人死亡。在莫所有确诊病例中，56%的病例无症状，1%的病例症状严重。

博茨瓦纳总统莫克维齐·马西西因为一名保镖的新冠病毒检测结果为阳性，从25日晚开始接受为期14天的隔离，这是自3月底博茨瓦纳首次出现确诊病例以来，马西西第5次接受隔离。（执笔记者：白林；参与记者：吕天然、聂祖国、赵宇鹏、张改萍、杨孟曦）

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved