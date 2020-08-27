综合消息：中东各国疫情不一 部分国家现积极迹象

新华社巴格达8月26日电 综合新华社驻中东地区记者报道：新冠疫情仍在中东地区蔓延。阿拉伯联合酋长国、埃及等国近期单日新增病例数上升，伊朗、伊拉克等国疫情则显现出一些积极迹象。

阿联酋卫生和预防部26日报告新增确诊病例399例，累计确诊68020例，累计死亡378例，累计治愈59070例。阿联酋近期单日新增病例数有所上升，政府呼吁公众承担社会责任，遵守防疫措施。

埃及卫生部26日报告新增确诊病例206例，累计确诊97825例，累计死亡5317例，累计治愈68713例。埃及总理马德布利当天发表声明说，近几日埃及单日新增确诊病例数有上涨趋势，民众必须继续严格遵守防疫规定，以防疫情反弹。

以色列卫生部26日报告新增确诊病例1943例，累计确诊108403例，累计死亡875例，累计治愈86466例。该国单日新增病例数近两周较为稳定，但25日起再次攀升至2000例左右。卫生部长尤利·埃德尔斯坦敦促民众不要在即将到来的假期举行大型聚会。

伊朗卫生部26日报告新增确诊病例2243例，累计确诊365606例，累计死亡21020例，累计治愈314870例。伊朗卫生部副部长哈里奇当天表示，佩戴口罩等防疫手段已起到作用，该国新冠病毒基本传染数近几个月来已从2.5降至0.93。

伊拉克卫生部26日报告新增确诊病例3837例，累计确诊215784例，累计死亡6668例，累计治愈157215例。伊拉克卫生部副部长哈齐姆·朱迈利当天说，得益于医院治疗条件改善、氧气和呼吸机可及性提高以及抗病毒药物的供应，伊拉克近期治愈人数不断增加。

卡塔尔26日报告新增确诊病例244例，累计确诊117742例，累计死亡194例，累计治愈114558例。卡塔尔卫生与教育部门26日联合发出通知，要求各学校严格执行防疫措施，为即将开学的学生创造安全学习环境。卫生部将对所有学校进行检查，任何违反防疫规定的行为将受到严厉惩处，责任人将面临3年以下监禁及罚款。

约旦卫生部26日报告新增确诊病例40例，累计确诊1756例，累计死亡15例，累计治愈1355例。约旦政府当天表示，将在28日对首都安曼、西北部城市扎尔卡等高风险城市实施全天封禁措施。

还有一些中东地区国家26日更新了累计确诊病例数：沙特阿拉伯310836例、土耳其262507例、阿曼84818例、科威特82271例、摩洛哥55864例、巴林50393例、阿尔及利亚42619例、巴勒斯坦26764例、黎巴嫩14248例、叙利亚2440例。（执笔记者：张淼；参与记者：苏小坡、吴丹妮、杨元勇、陈文仙、冀泽、陈霖、郑思远、王峰、涂一帆、王薇、陈斌杰、黄灵、熊思浩、李良勇、郑一晗）

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