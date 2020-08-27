新华社新加坡8月27日电 题：“宅度假”成新加坡人休闲新常态

新华社记者王丽丽

前不久，家住新加坡武吉知马山附近的舒然女士开启了两天休假模式。而她休假的地点，是离家不足20公里的滨海湾金沙酒店。

舒女士告诉记者，新冠疫情下一家三口希望换个环境散心。在酒店里，无论是俯瞰滨海湾花园，还是在顶层的无边泳池欣赏滨海湾夜景，都让人心旷神怡。

这就是新加坡流行的“宅度假”模式。不用长途旅行，在家附近享受度假乐趣。

新加坡华运旅游有限公司董事长李良义告诉记者，新加坡国土面积小，人口密度大，因地制宜发展酒店业是理想选择。疫情前，新加坡人便喜欢利用周末到国内酒店来个“宅度假”，不出远门便可放松身心。

疫情暴发后，各国纷纷采取边境管控措施，出国旅游成为一种奢望。“宅度假”成为当下新加坡人的不二之选。

新加坡贸易和工业部近日发布的报告显示，受疫情影响，今年上半年新加坡经济萎缩6.7%，全年经济预计萎缩5%至7%。疫情让新加坡旅游业遭受重创，大部分酒店日子并不好过。

为控制疫情蔓延，新加坡自3月下旬起禁止任何国家短期访客入境，但自下月起新加坡将放宽对文莱和新西兰访客的入境限制。由于这两国游客人数较少，预计对酒店业提振作用不大。

4月7日至6月1日，新加坡实施病毒阻断措施，非必要服务行业居家办公，旅游景点关闭，一般民众尽量减少出行。随着疫情逐渐稳定，新加坡于6月2日起逐步解封经济。新加坡旅游局7月3日宣布，酒店业者可申请重新开门迎客。

为扶持旅游业等受疫情冲击较大行业，新加坡政府日前宣布拨出3.2亿新元（约合2.3亿美元），作为“重新探索新加坡”活动的消费券，以期在疫情期间推动国内旅游、拉动消费。

李良义说，新加坡四星级以上酒店房费一般在每晚200新元（约合146美元）左右。如果政府用消费券补贴民众酒店度假的费用，无疑可刺激酒店业发展。但目前政府规定聚会人数上限为5人，所以度假模式仍以小规模家庭游为主。

另有分析人士指出，即使3.2亿新元消费券全部投入市场，也只能维持旅游业最低限度运转。考虑到国际游客消费潜力巨大，尽快消除疫情、开放国门，才是重振新加坡旅游业的长久之计。

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