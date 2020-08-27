荷兰首相吕特会见王毅

新华社海牙8月26日电（记者潘治）当地时间8月26日，荷兰首相吕特在海牙会见对荷兰进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅向吕特转达中国领导人的亲切问候。王毅表示，中荷两国始终相互尊重、相互理解、相互开放、相互信任，两国关系是成熟的，经得起风浪考验。中方愿同荷方在疫情防控常态化情况下有序恢复人员交往，加快推进互利合作，为推动世界经济复苏作出积极贡献。荷兰以开放立国，中荷应携手应对单边主义对世界的冲击和挑战，恪守并践行多边主义，做维护自由贸易的表率、坚持相互开放的表率、倡导公平竞争的表率，推动构建人类命运共同体。中方乐见荷兰在欧盟和世界中发挥更重要的作用。

吕特热烈欢迎王毅访荷，请王毅转达对习近平主席、李克强总理的诚挚问候和良好祝愿。吕特表示，荷中关系近年来得到快速发展，荷方始终重视对华关系，希进一步拓展对华合作，尤其是共同维护多边主义。荷方高度赞赏中方在应对疫情方面取得的成就，希同中方开展更多抗疫合作。荷方愿同中方就广泛议题进行朋友之间的坦诚对话，以增进相互理解和友谊。欧中美三方应加强沟通协调，而非彼此渐行渐远。脱钩的说法不符合任何一方利益，也根本无法实现。荷方期待世界各主要力量之间开展合作，共同应对当今世界面临的各种挑战。

同日，王毅还同荷兰外交大臣布洛克举行会谈。

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