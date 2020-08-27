人民网>>国际

专家说日本货船在毛里求斯漏油威胁生态环境

2020年08月27日10:41  来源：新华网
 

日本政府派至毛里求斯的灾害应对专家组25日说，日本货船“若潮”号在毛里求斯海域搁浅、漏油可能导致红树林和珊瑚死亡。

三井株式会社运营的“若潮”号一个月前在毛里求斯东南沿海搁浅，本月6日船体破裂以来泄漏1000多吨燃油。日方专家组有7名成员，包括5名环境专家，21日起实地调查漏油对生态的影响。

专家组副组长、日本国际协力事业团生态系统专家坂口则明（音译）25日在网络通报会上说：“在污染严重的海域，附着在根部的燃油会使红树林窒息而死。另外，燃油如果长时间附着，所含有毒物质会杀死红树林。”

专家组说，他们尚未发现死亡或垂死的红树林，但已在7处调查地点发现红树林根部被燃油包裹，其中两处地点油污面积大；另外，在泥泞环境中清理燃油极其困难，可能导致燃油流入红树林下方更深处，扩大污染面积。

“若潮”号本月早些时候断裂成两截。毛里求斯政府派船将前半截船体拖至公海，24日将其沉入海底。后半截船体仍在搁浅海域。

坂口说，后半截船体随海浪不断摩擦、破坏珊瑚礁，并且导致海水浑浊；情况如果持续下去，珊瑚可能会死亡。

日本环境大臣小泉进次郎25日说，日方考虑增派环境专家赴毛里求斯。

毛里求斯是非洲岛国，位于印度洋，与非洲大陆东南海岸相望。（吴宝澍）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved