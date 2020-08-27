专家说日本货船在毛里求斯漏油威胁生态环境

日本政府派至毛里求斯的灾害应对专家组25日说，日本货船“若潮”号在毛里求斯海域搁浅、漏油可能导致红树林和珊瑚死亡。

三井株式会社运营的“若潮”号一个月前在毛里求斯东南沿海搁浅，本月6日船体破裂以来泄漏1000多吨燃油。日方专家组有7名成员，包括5名环境专家，21日起实地调查漏油对生态的影响。

专家组副组长、日本国际协力事业团生态系统专家坂口则明（音译）25日在网络通报会上说：“在污染严重的海域，附着在根部的燃油会使红树林窒息而死。另外，燃油如果长时间附着，所含有毒物质会杀死红树林。”

专家组说，他们尚未发现死亡或垂死的红树林，但已在7处调查地点发现红树林根部被燃油包裹，其中两处地点油污面积大；另外，在泥泞环境中清理燃油极其困难，可能导致燃油流入红树林下方更深处，扩大污染面积。

“若潮”号本月早些时候断裂成两截。毛里求斯政府派船将前半截船体拖至公海，24日将其沉入海底。后半截船体仍在搁浅海域。

坂口说，后半截船体随海浪不断摩擦、破坏珊瑚礁，并且导致海水浑浊；情况如果持续下去，珊瑚可能会死亡。

日本环境大臣小泉进次郎25日说，日方考虑增派环境专家赴毛里求斯。

毛里求斯是非洲岛国，位于印度洋，与非洲大陆东南海岸相望。（吴宝澍）【新华社微特稿】

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