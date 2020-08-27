韩国2019年总和生育率创新低

韩国政府26日公布的数据显示，该国2019年总和生育率、即每个育龄妇女平均生育子女数为0.92，创有记录以来最低水平，意味着人口将继续下降。

韩国统计局一名官员说：“总和生育率不足1是极低，意味着人口可能以非常快的速度下降。”

韩国统计局说，韩国人口如果要稳定在5100万，总和生育率需达到2.1，2019年总和生育率远低于这一人口更替水平，且比1970年政府开始统计相关数据时的总和生育率4.53大幅下降。

韩国2019年总和生育率是连续第二年不足1，是经济合作与发展组织成员中唯一一个总和生育率不足1的经济体。经合组织成员平均生育率为1.63。

韩国2019年粗出生率、即每年每1000人对应的新生儿数为5.9，2018年为6.4。韩国2019年新生儿总数为30.27万，创有记录以来最低水平，比2018年减少7.4%。

韩国人生育减少的原因在于近年来新登记结婚人数大幅下降、未婚女性增加。2019年结婚的新人共23.92万对，比2018年减少7.2%，为1970年有记录以来最低。

韩联社分析，韩国近几年经济不景气导致好工作难找、买房不易，不少年轻人选择晚婚，甚至逃避恋爱、婚姻和生育。导致总和生育率下降的其他因素包括孩子教育费用高、女性生育后再找工作难度大。（陈丹）【新华社微特稿】

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