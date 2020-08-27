美国威州遭警察枪击黑人重伤瘫痪

美国威斯康星州基诺沙市一名黑人男子遭警察枪击受重伤，在多个城市引发示威和骚乱。代表这名男子的律师25日说，当事人已经瘫痪，恐怕没法再走路。

遭枪击的黑人男子名为雅各布·布莱克，29岁。目击者用手机拍摄的一段视频显示，布莱克拉开车门准备坐到驾驶座上时，警察朝他后背开枪。视频中可以听到7声枪响。事发时，他的3个年幼的孩子坐在车内，目睹一切。

布莱克的律师本·克伦普说，23日事发当天是其中一个孩子的生日。

克伦普说，子弹击穿了布莱克的脊椎。另一名律师说，布莱克的器官受损。

布莱克的父亲告诉当地媒体，布莱克身上有8处弹孔。

基诺沙市警方至今没有对此事作详细说明，只是说3名警察当时在应对一起“家庭纠纷”。不清楚布莱克到底身中几枪，也不清楚开枪的有几名警察。

布莱克的律师团队打算向基诺沙市警察局提起民事诉讼，要求逮捕开枪的警察，开除全部3人。

威州州长托尼·埃弗斯25日宣布进入紧急状态，加派国民警卫队，以防骚乱升级。前一天，基诺沙市和威州首府麦迪逊爆发骚乱，愤怒的示威人群破坏数十座建筑，还发生几十起纵火。警方用催泪瓦斯和辣椒喷雾驱散人群并逮捕多人。

另外，加利福尼亚州洛杉矶和明尼苏达州明尼阿波利斯市也发生类似暴力示威。

今年5月25日，明尼苏达州明尼阿波利斯市警方制服黑人男子乔治·弗洛伊德时，弗洛伊德被警察跪压颈部后死亡，触发全美多地大规模反种族歧视和暴力执法抗议示威。（王宏彬）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)