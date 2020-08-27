美两大车企接近完成呼吸机生产任务

美国通用汽车公司和福特汽车公司25日宣布，接近完成政府下达的呼吸机生产任务，将逐步减少或关停相关业务。

通用汽车和美国医疗器械制造商文特克生命系统公司正就本月底前完成3万台重症监护呼吸机交付做“最后冲刺”。这笔与美国联邦政府达成的合同总价4.89亿美元。通用汽车发言人吉姆·凯恩说，先前已交付逾2万台呼吸机。

福特汽车发言人蕾切尔·麦克利里说，企业受美国通用电气公司委托组装5万台呼吸机，目前已组装完成大约4.7万台。通用电气握有联邦政府总价3.36亿美元合同。

美国卫生与公众服务部25日数据显示，美国车企等制造商受政府指令生产的呼吸机大部分已充作联邦政府储备物资，因为眼下医疗机构正逐步停止用有创呼吸机治疗新冠病患。政府目前储备大约10.8万台呼吸机，另有1.2万台分发给美国各地医院。

卫生部说，已收到通用和福特两家汽车制造商及其合作伙伴交付的超6.9万台呼吸机，订单“接近完成”交付。

按照路透社的说法，车企“转行”生产呼吸机和口罩等医疗器械受美国政治环境驱动，当时第一波新冠疫情重创美国经济和医卫系统，美国的疫情应对却捉襟见肘，全国呼吸机一度短缺。总统唐纳德·特朗普进而施压车企，要求今年底前确保交付超13万台呼吸机。

为完成任务，通用汽车和福特汽车今年早些时候说，呼吸机生产线将雇用大约1500人。通用汽车准备9月1日起把呼吸机业务转交给文特克生命系统公司。福特汽车5月让制造呼吸机的全职员工回总厂，仍在组装呼吸机的临时工今后多半有机会到底特律附近一家福特车厂供职。（海洋）【新华社微特稿】

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