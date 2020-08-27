开学不用戴口罩？英国政府：要分情况

英国英格兰地区学校定于9月全面复课，英国政府先前说中学校园内学生不用戴口罩，引发巨大争议。25日晚，英国教育部发布最新方案：疫情较重地区的中学校园内，学生在公共区域必须戴口罩。

【分情况】

按照英国教育部25日晚发布的声明，在英格兰因疫情“封城”的地区，例如大曼彻斯特地区，七年级及以上学生在公共区域活动时应该戴口罩；在其他地区，学生是否戴口罩，由每所学校灵活掌握。

至于在教室内是否要戴口罩，英国教育部认为没有必要：一来教室内桌椅已经按照保持社交距离规定分散摆放，同时还有其他保护性措施，二来教室内戴口罩可能影响学习质量。

英国教育大臣加文·威廉姆森说：“我希望这些安排能让家长、学生和老师安心。”

英国教育部说，他们依据世界卫生组织的建议作出上述修正。

世卫组织21日说，如果所处环境下成年人需要戴口罩，那么年龄在12岁及以上的未成年人也应该戴，特别是在病毒传播率高的地点，以及保持一米社交距离这一规定难以得到遵守的地点。

【争议多】

英国政府希望顺利推进英格兰地区学校复课，然而其先前给出中学生不必戴口罩的建议，招致教职员工、工会组织、反对党等多方不满。

英国教育部25日晚上突然修改建议。反对党工党批评政府在压力之下仓促作出修改，没有经过深思熟虑，同时认为政府建议依旧太宽松，指出英格兰所有地区学生都应在校园公共区域戴口罩。

工党教育方面的发言人凯特·格林说：“家长和学校需要明晰的政策指导，但政府却在踢皮球。”

全球多地数据表明，与成年人相比，儿童感染后出现严重症状的风险较低，但儿童感染后能把病毒传染给周围的成年人，这一风险不得不防。

在先前已经复课的苏格兰地区，邓迪市一所学校开学两周即因暴发疫情再次关闭。美联社报道，这一情况可能才是英国教育部改变有关口罩建议的真正原因。

英国教育部近期多次受到争议。由于疫情，今年英国高中毕业生未能参加“高考”，英国政府先前按照一套算法在老师评分基础上调低近四成英格兰地区学生的最终成绩，或将令大量学生难以升入他们心仪的高校。英国学历及考试监督办公室17日宣布淘汰这一算法，决定最终成绩以老师评分为依据，并向学生和学校致歉。学历及考试监督办公室主任萨莉·科利尔25日辞职。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)