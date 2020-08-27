德国外长出访呼吁希腊与土耳其对话

德国外交部长海科·马斯25日到访希腊，呼吁希腊与土耳其就东地中海争端缓和局势、直接对话。他当天还将访问土耳其。

马斯访问当天，希腊和土耳其分别在东地中海开始军事演练。

【局势危险】

马斯会晤希腊外长尼科斯·登迪亚斯后说：“东地中海目前的局势相当于玩火，多小的火花都可能引爆一场灾难。”

马斯说，他到访雅典传递两个信息，“一个是德国和整个欧洲联盟坚定团结地站在希腊一边；另一个同样重要的信息是，我们现在绝对立即需要缓和紧张局势和愿意对话的信号”。

他呼吁希腊与土耳其通过直接对话解决争端，同时强调对话需要“建设性”环境，因此“一切破坏性活动必须停止”。

登迪亚斯在会晤后说，希腊愿意与土方对话，但不会“在威胁和挑衅下”对话，不会“在主权受到侵犯时”对话。

登迪亚斯指责土方仍在“非法”勘探资源，“升级局势和不断挑衅”。他说，希腊将“捍卫自身主权和利益”。

马斯定于25日晚些时候访问土耳其首都安卡拉，会晤土耳其外长梅夫吕特·恰武什奥卢。

土耳其10日派“奥鲁奇·雷伊斯”号勘探船在塞浦路斯与希腊克里特岛之间海域勘探石油和天然气，派军舰护卫。希腊政府指责土方在“希腊大陆架”海域勘探，派军舰监视土方勘探船。土耳其政府则说，土方有权在“土耳其大陆架”海域勘探。

希腊国防部人士先前说，双方各一艘护卫舰12日发生轻微碰撞。

土耳其23日宣布，“奥鲁奇·雷伊斯”号勘探时间延长至本月27日。

【“扎堆”军演】

土耳其和希腊25日分别在东地中海举行军演。希腊政府前一天宣布，希腊海军和空军25日起在克里特岛东南方向海域实弹演练，为期3天。

土耳其国防部25日在社交媒体推特写道，土方两艘护卫舰和意大利一艘驱逐舰当天在东地中海联合训练。美联社等媒体报道，土方军演也在克里特岛附近海域。

塞浦路斯国防部25日说，塞浦路斯、希腊、法国和意大利的海军和空军将于26日至28日在塞浦路斯附近海域联合演练。

土耳其与塞浦路斯就东地中海资源同样有争端。

法国本月13日派两艘军舰和两架战机赴东地中海与希腊海空军在克里特岛附近联合演练，以示对希腊的支持。

土耳其15日宣布，土方另一艘勘探船“亚武兹”号8月18日至9月15日在塞浦路斯西南方向海域勘探。塞浦路斯政府指责土方在“塞浦路斯专属经济区和大陆架”海域“非法”勘探。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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