中国代表呼吁国际社会继续向伊拉克提供帮助

新华社联合国8月26日电 中国常驻联合国副代表耿爽26日在安理会伊拉克问题视频公开会上发言，呼吁国际社会继续在政治、经济、反恐等方面向伊拉克提供帮助。

耿爽说，当前伊拉克政府和人民正在齐心协力应对经济挑战，稳步推进国内政治议程，多措并举开展反恐行动，努力抗击新冠疫情。对此，国际社会应给予充分肯定，并加大支持伊方恢复国家安全稳定、促进经济社会发展、持续改善民生的努力。

他说，国际社会应充分尊重伊拉克主权、独立、统一和领土完整。伊拉克计划于2021年6月提前举行大选，国内政治进程面临重要节点。国际社会应支持伊方自主处理内部事务，在提供帮助时充分听取伊方意见，尊重其主导权，不能强加于人，更不能干涉伊拉克内政。

他表示，最近伊拉克境内恐怖袭击有所增加，国际社会应继续支持伊拉克打击恐怖主义残余势力，协助其处理好外国恐怖作战分子问题，巩固来之不易的反恐成果。各方也应支持伊拉克根据国内法律将恐怖分子绳之以法，反对在反恐问题上采取双重标准或将其政治化。

耿爽说，近一时期，国际油价低迷、新冠疫情蔓延等因素加剧伊拉克经济困境。国际社会应伸出援助之手，积极支持和参与伊拉克国内重建，帮助其实现经济多元化，创造就业，消除贫困，改善公共服务和民众生活。各方要把对伊拉克的支持承诺落到实处，不开空头支票，不附加政治条件，以实实在在的行动和举措，助力其实现经济社会可持续发展。当前形势下，各方尤其应帮助伊拉克抗击疫情，加强公共卫生体系建设。

耿爽表示，中方一贯坚定支持伊拉克追求和平与发展、维护国家主权与安全的努力。面对新冠疫情，中国迅速向伊拉克派出医疗队，并向伊人民提供急需的抗疫物资。中方愿继续同伊方深化政治互信，拓展共建“一带一路”等务实合作，继续积极支持和帮助伊方开展重建工作，实现国家的长治久安和人民的安居乐业。

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