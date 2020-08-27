剑桥大学预计秋季开始新冠病毒疫苗临床试验

人民网伦敦8月27日电（白天行） 英国剑桥大学周三表示，计划将在今年秋季末或明年初，对正在研发的新冠病毒疫苗开始临床试验，英国政府已向该研究提供了190万英镑资金。

项目负责人乔纳森·海尼（Jonathan Heeney）教授说，最终的目标是制造一种疫苗不仅可以预防SARS-CoV-2病毒，还能预防其他可能从动物传播到人类的相关冠状病毒。

与目前大多数疫苗使用的RNA或腺病毒来传递其抗原不同，剑桥大学的疫苗DIOS-CoVax2基于DNA，可以帮助避免过度炎症性免疫反应的不利影响。这款疫苗“不冷冻不打针”，可以冻干成粉末状，因此具有热稳定性，这意味着无需冰箱冷藏，使运输和存储更简单，有利于中低收入国家人群使用。而且使用皮内无针注射系统，把疫苗无痛地输送到皮肤中。

DIOSynVax首席运营官、剑桥大学的博士后研究员丽贝卡·金斯利（Rebecca Kinsley）说，由于迫切需要解决这一全球疫情，大多数研究小组使用已成熟的方法开发疫苗。但是即使成功的疫苗也可能有其局限性，比如可能不适合弱势人群或者效果不能持久。

“我们的方法是使用合成DNA来提供定制设计的，免疫选择的疫苗抗原是革命性的，并且是冠状病毒等复杂病毒的理想选择。如果成功的话，它将产生一种可以广泛使用并且可以低成本制造和广泛使用的疫苗。”

据悉，这款疫苗的首个临床试验将在英国国家健康研究所南安普敦临床研究所进行。试验结果有望在今年底前出炉，一旦成功，将会启动更大规模的试验。

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