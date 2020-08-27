新华社贝尔格莱德8月26日电 专访：塞中经贸合作有助于抵御疫情影响——访塞尔维亚专家帕夫莱·巴希奇

新华社记者石中玉

塞尔维亚对华对俄合作国家委员会常务委员帕夫莱·巴希奇近日在接受新华社记者专访时说，塞尔维亚和中国紧密的经贸合作关系有助于两国抵御新冠疫情带来的负面影响，更为两国在高新技术、农业等领域创造不少新的合作机会。

巴希奇说，新冠疫情正在改变国际经济关系，而塞尔维亚和中国的全面战略伙伴关系使两国关系保持稳定，更有助于塞中两国抵御疫情的负面影响。

“目前，不少中国企业在塞尔维亚参与重要项目建设，包括交通和能源方面的基础设施建设以及采矿、冶金、信息技术、电信、农业等。”巴希奇说，这些企业面临疫情造成的困难时能快速制定应对措施，并继续推进项目。

“尽管（疫情带来的）负面影响不少，塞尔维亚和中国之间的经济关系却没有受到较大冲击。我认为，这场危机只会让两国关系更加紧密。”巴希奇说。

巴希奇表示，塞尔维亚和中国稳定的经济合作关系为两国间经贸往来提供不少新的合作机会。“在疫情后的经济环境中，我看到中国公司在高科技、电信、数字化领域的巨大机遇。”

巴希奇表示，塞尔维亚希望中资企业在塞更多参与可再生能源以及电动汽车等高科技领域的建设，并与塞方在农产品领域加深合作。此外，塞尔维亚正在开发多个大型工业园区，他希望能吸引更多中国中小企业加入。

此外，巴希奇对“一带一路”倡议表示大力支持，并表示塞尔维亚致力于为“一带一路”建设作出贡献，认为“一带一路”倡议也为塞尔维亚的经济发展作出贡献。

“我们认为‘一带一路’是世界舞台上最重要的倡议之一，有利于在全球所有领域建立合作关系。”巴希奇说。

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