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外交部发言人驳美防长涉华言论

2020年08月27日08:47  来源：新华网
 

新华社北京8月26日电（记者马卓言）针对美国国防部长埃斯珀24日发表文章称美国防部已做好应对中国的准备，外交部发言人赵立坚26日在例行记者会上表示，埃斯珀的有关说法毫无根据，并向埃斯珀提出“一个忠告、两个事实、三个问题”。

赵立坚的“一个忠告”是：“希望埃斯珀先生能够仔细阅读中方发布的《蓬佩奥涉华演讲的满嘴谎言与事实真相》，这其中大量事实和数据都足以戳穿粉碎所谓‘中国威胁’的谎言和谬论。”

赵立坚列举了两个事实：一是自1990年以来，中国军队累计参与20多项联合国维和行动，派出维和军事人员4万余人次，是安理会“五常”中派出维和部队最多的国家。二是美国建国240多年历史上，只有16年没有打过仗。美国2019年军费预算超过7160亿美元，相当于美国后面9个国家军费开支的总和。

赵立坚提出三个问题：中国奉行防御性国防政策，《中国共产党章程》和《中华人民共和国宪法》都明确表明中国坚持和平发展道路、反对霸权主义，美国能作出这样的政策宣示吗？是谁在全世界拥有数百个军事基地，非法对伊拉克、叙利亚、利比亚等国发动战争和军事行动，派舰机到远离本土的海域“大秀肌肉”？是谁固守冷战思维，不断地“毁约”“退群”，挥舞“大棒和拳头”，肆意破坏全球规则？

“美国一些政客只要尊重事实，就能得出正确答案。”赵立坚说。

(责编：艾雯、燕勐)
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