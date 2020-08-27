美国确诊病例超581万 近44.3万名儿童感染

人民网华盛顿8月26日电（记者郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学全球新冠肺炎疫情实时监测系统显示，截至美国东部时间8月26日下午5时28分，全美共报告新冠病毒感染病例5812700例，其中包括死亡病例179344例。与该系统24小时前的数据相比，美国确诊病例增加了43676例，死亡病例增加了1204例。

据美国媒体报道，美国疾病控制和预防中心近日突然改变了针对新冠病毒检测问题的官方指南。此前，该中心“建议对所有新冠病毒感染者的密切接触者进行检测”，但现在，该中心表示，“如果与新冠病毒感染者密切接触15分钟以上，但没有任何症状，就不一定需要进行病毒检测”。

一位联邦高级卫生官员告诉美国有线电视新闻网，美疾控中心的上述突然调整，是因为受到来自特朗普政府的压力。对于这一调整，许多卫生专家表示了质疑。马萨诸塞州总医院传染病部主任罗谢尔·瓦伦斯基博士指出，病毒检测是控制任何传染病暴发的基石，美国疾控中心新出台的指导方针似乎提倡减少新冠病毒检测，这可能是一个错误的举动。

根据美国儿科学会和儿童医院协会联合发布的最新报告，从疫情开始到8月20日，美国已经有近44.3万名儿童检测出感染新冠病毒。其中，8月6日至20日这两周内，美国新增儿童病例超过7.4万例，增幅达到了21%。此外，美国每10万儿童中感染病例数的比例也在上升，从4月中旬的每10万儿童13例感染病例，上升到了8月20日的每10万儿童中583.2例感染病例。同时，儿童患者占美国新冠感染病例总数的比例也已经上升到9.3%。

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