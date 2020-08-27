中国驻法国大使：一带一路是国际互惠合作的长远计划

人民网巴黎8月26日电（记者葛文博）26日，中国驻法国大使卢沙野出席法国雇主协会年会，与法国前总理拉法兰、意大利前总理莱塔及部分法国经济学家、地缘政治学者等，就“世界新战争”专题进行讨论。

卢沙野指出，中国不是美国，中国不想成为第二个美国，现在美国不愿履行其国际责任而“退群”，却在寻求霸权方面毫无退意。中国不寻求霸权，追求的是国家的发展和人民生活水平的提高。如果说中国现在在前进，那么是说中国比以前更发达了，因此承担起更多国际责任，为全人类做出更多贡献。中国的发展对别国是机遇而非威胁。中国是有14亿消费者的巨大市场，向全世界开放，将对疫情后的全球经济复苏做出贡献。

卢沙野为中国抗疫答卷“点赞”，抨击西方在疫情期间对中国形象“污名化”。他说，中国是第一个遭受疫情的国家，也是第一个战胜疫情并重启经济的国家，从这个角度看，中国成功了。有人说尽管中国经历了“闭卷考试”，但取得了好成绩，这证明了中国体制的优势。但我们也不愿贬低其他国家政府或制度。长期以来中国坚持认为各国有自己的国情，不同社会制度、治理模式和文化没有优劣之分，唯一的问题是，哪种才适合自己。中国在战胜疫情后，通过援助医疗物资等方式帮助他国，这是为了履行我们的国际义务。中国告诉了世人我们做了什么，不是为了输出我们的政治体制，这与扩张主义无关。我们注意到，在疫情期间，西方对中国进行了种种污蔑中伤，如果我们不展示中国的真实情况，那么西方民众将只能得到一副完全扭曲的中国形象，这会是非常可悲的。

卢沙野向法国嘉宾与观众介绍中国的对外政策。他指出，中美欧是当前国际关系中的主要角色。中国的对美政策就是，愿与美不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，构建以协调、合作、稳定为基调的中美关系，这不仅取决于中国，也取决于美国。中国一向视欧洲为全面战略伙伴。自从中国和欧盟建立外交关系以来，合作成为主流，共识多于分歧。中国明确地支持团结、独立、繁荣与一体化的欧洲，我们认为没有欧洲，就无法实现多边主义。西方存在一些对中国的不信任，也许是因为欧洲人还不习惯一个实力增强了的中国，因为近百年来，中国在欧洲人的印象中一直是贫穷、困顿、落后的国家，而现在中国却成为了全球第二大经济体，并且与西方国家、欧盟国家完全不同，尤其是政治体制。但我认为世界各国有选择适合自己发展道路的自由，这些不同点不应成为合作的阻碍。

卢沙野指出“一带一路”倡议是一项惠及中国平衡发展与国际互惠合作的长远计划。他介绍，近十几年，中国东部地区从开放政策中获益，但西部地区较少享受政策红利，中国存在地区发展不均衡问题。中国政府因此希望找到方法，促进西部地区的开放和发展，“一带一路”倡议就是为了这个目标。此外，作为中国邻邦的中亚国家也是封闭的，需要发展，需要投资和基础设施建设，而中国就有这些资源，我们也需要合作和发展。“一带一路”倡议是一种互惠共赢的合作，而非地缘政治动议。

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