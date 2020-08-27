美国封禁令“不公平不理智不正当”（环球热点）

美国黑人小伙蒙太罗·拉马尔·希尔创作的歌曲《老城之路》上传至Tiktok后迅速走红，希尔本人由此进入美国主流音乐圈，成功与哥伦比亚唱片公司签约。希尔说：“Tiktok改变了我的命运。”图为Tiktok用户使用《老城之路》拍摄的牛仔换装视频。

（来源：中国经济网）

8月6日，美国政府发布行政令，称移动应用程序抖音海外版（Tiktok）和微信对美国国家安全构成威胁，将在45天后禁止任何美国个人或实体与抖音海外版、微信及其中国母公司进行任何交易。当地时间8月24日，Tiktok向加利福尼亚中央区的联邦法院提起了诉讼，控告美国政府针对Tiktok及其母公司字节跳动发动的行政令超出了正当程序保护和制裁的范围，主张废除该行政令，并禁止其实施。

近期，美政府打压Tiktok和微信的一系列言行遭到国内各界和国际社会的广泛批评。美政府的“封禁令”是否合理？将给美国和世界带来哪些影响？美国国内各界和国际社会心里有一杆秤。

媒体声音：

“滥用权力，损人不利己”

美政府对两大移动应用程序“威胁国家安全”的相关指责，遭到媒体的质疑。

俄罗斯《侧面》周刊网站8月12日刊文指出，Tiktok服务美国市场的服务器及美国用户的数据存储都不在中国。字节跳动公司从一开始就声明，不仅不会把美国用户的数据提供给中国政府，甚至技术上也做不到这一点。

比利时《回声报》援引法国安全领域知名专家巴蒂斯特·罗贝特的话报道，分析Tiktok程序代码后，并未发现任何异常。应用程序从用户设备中获取信息的现象常见，在美国社交媒体移动应用程序中都能找到类似代码。

美国政治杂志《华盛顿月刊》撰稿人戴维·阿特金斯在社交媒体上说，美政府威胁封禁Tiktok以迫使其被美国企业收购是“滥用权力”。

美国科技月刊《连线》杂志特约撰稿人路易丝·马察基斯表示，美国政府意欲禁止Tiktok是“一场灾难”“只允许来自本国的企业发展壮大——这种极其不公平的做法有损于全球自由市场。”

“美政府的行政令显然是损人不利己的。无论出于何种目的，都既不理智，也不明智。”西班牙《国家报》评论称。

民众声音：

“将宪法权利置于危险中”

美国政府的“封禁令”引发国内民众的一片反对声音。民众提出的一个关键问题是：“封禁令”侵犯了美国人的宪法权利。

除了官方诉讼，字节跳动的美国员工也在自行发起针对美国政府的诉讼。据美国《国会山报》报道，当地时间8月24日，TikTok技术项目经理帕特里克·瑞安向政府提起单独诉讼。他在起诉书中表示，政府的“封禁令”意味着在TikTok及其母公司字节跳动工作的大约1500名美国雇员“有失去薪水的风险”，侵犯了TikTok员工的正当宪法权利。

代表TikTok员工提起诉讼的互联网政策律师迈克·戈德温表示，美政府的禁令属于行政越权，“美国联邦过于宽泛的行政命令已经把雇员的宪法权利，包括获得报酬的权利，置于危险之中”。

针对微信“封禁令”的诉讼也在进行中。据美国彭博社报道，当地时间8月21日，一些美国的微信用户向政府提起诉讼，称美政府针对微信的行政令违背了宪法第一修正案规定的言论自由权，还违背了宪法第五修正案所规定的“正当程序”原则。他们在申诉状中指出，“无论是行政令本身还是白宫都没有提供具体的证据，证实他们所宣称的对美国国家安全构成威胁这种言论”。

美政府对Tiktok的打压还遭到该平台上知名博主的广泛抵制。日前，总计拥有5400万粉丝的9名博主在写给特朗普的一封公开信中反问，“何不利用这个机会来创造一个公平竞争的网络环境？”

美国民众为何力挺Tiktok和微信？

来看一组数据——

Tiktok在美国的总月活跃用户量已经突破1亿大关，比2018年1月增长了近800%。Tiktok在全球范围内下载数量约为20亿次。移动应用数据提供商Apptopia的数据显示，微信在美国拥有1900万日活跃用户。

“除了给美国民众带来娱乐和社交，不少美国人还在依靠着这个平台带来的商机而生存，尤其是在美国疫情严峻的当下。”Tiktok起诉书中的话并不夸张。

“数百万美国人利用Tiktok制作和分享内容。如果Tiktok被禁，美国可能会沦为大输家。”与技术巨头关系密切的智库信息技术与创新基金会主席丹尼尔·卡斯特罗直言。

美联社发表评论称，微信是数百万美国民众与中国的家人、朋友、客户和商业伙伴联系的“生命线”。如今，这条“生命线”正受到来自美国政府的攻击。

企业声音：

“给美企带来巨大经济损失”

打压Tiktok和微信，美国能捞到多少好处？美国各界企业有话说。

好莱坞公司——

据美国《洛杉矶时报》8月25日文章，对于在中国有业务的许多好莱坞公司来说，微信是同该国14亿人口保持联系的不可或缺的渠道。这款应用程序集数字支付、社交网络和通信功能于一体，从购买迪士尼乐园门票到洽谈数十万美元的交易，用途广泛。好莱坞越来越多地将中国作为主要的增长来源，如迪士尼公司已经对香港和上海的主题公园投入巨资，并且在中国市场大力推广旗下电影；美国的电影制作公司也把微信作为在全球第二大电影市场推销大片的一个平台。切断微信这一主要的通信渠道可能会给好莱坞公司带来诸多麻烦。

科技企业——

彭博社认为，中国是苹果企业最重要的市场之一，美政府的微信禁令可能会给深耕中国市场的苹果公司带来巨大冲击。“微信是中国数字化生活的关键，一旦禁止所有涉及微信的交易，中国乃至亚洲其他地区的消费者可能不再愿意购买美国手机。如果将微信从苹果应用商店移除，苹果公司的发展将面临一个严重障碍。”

英国《金融时报》刊文称，美国科技行业对中国的依赖程度被严重低估。中美两国科技行业紧密连接在一起，一旦脱钩，“将给众多美国科技企业带来巨大的经济损失”。

美国有线电视新闻网指出，美国政府的做法可能会颠覆互联网社区，扰乱两国的科技投资和创新流动。

制造业企业——

美国政治新闻网Politico网站称，政府频频对中国科技企业出手，带来的损失和风险并不局限于中国的企业及产品。许多西方公司都在中国设有制造工厂，并与中国制造商建立了深厚的商业关系。

在美跨国公司——

据《华尔街日报》报道，大量在华展开商务活动的美国企业对政府封禁微信的行政令感到担忧。在与白宫官员的电话会议中，十多家在美跨国公司，包括苹果、福特、高盛、英特尔、默克、大都会保险、摩根士丹利、宝洁、联合包裹运送服务、沃尔玛和迪士尼等在内，强调了政府“封禁令”生效后将面临的潜在问题。这些公司表示，微信禁令可能削弱美国企业在全球第二大经济体中国的市场竞争力。

学者声音：

“加剧全球保护主义”

“事实上，针对中国、日本和欧洲的创新领先者，美国发起技术战的历史可谓‘悠久’。”美国智库印中美研究所国际贸易研究室主任丹·斯泰恩博克不无讽刺地指出，此类政策助长了美国国内的经济民族主义，并使其在全球范围内抬头，这将进一步加剧保护主义。美国想借助这些非经济手段清除中国创新技术，注定会失败。

在耶鲁大学法学院高级研究员扎姆·扎克看来，美国打压Tiktok这一事件创下了一个“危险先例”，它意味着美国正在走一条“技术民族主义道路”。

芬兰阿尔托大学国际商务学教授卡尔·菲表示，美国政府的“封禁令”使美国放弃了自由竞争，走上孤立和歧视某些特定国家的道路。

英国国家经济社会研究院首席经济学家毛旭新说：“众所周知，Tiktok遵守当地法律，并且做法与脸书、推特等美国社交媒体相同。”他说，美国针对Tiktok的禁令不是基于国家安全，而是保护主义，是为了提高美国科技企业的市场主导地位。

“美国以国家安全为借口，主要目的是打击中国企业在美国的成长。这种做法使全球贸易产生了一个新的议题——谁来定义国家安全？国际社会普遍希望，世界贸易组织能担负起这一责任，对滥用‘国家安全’的行为进行约束。”对外经济贸易大学教授林桂军在接受本报记者采访时指出。

林桂军认为，美国推翻了自己一贯标榜的所谓“保护信息和数据的自由流动”，是对全球化的背离。经济全球化下，全球各类企业之间相互依存度很高。生产分工合作是人类在工业时代的进步，也是现代化生产的基本特征。“在各国相互依存的情况下，抖音、微信一旦受到打压，依靠与它们合作完成自身商业目标和使命的企业将受到影响。打击中国企业的后果是，美国和其他国家的企业将承受损失。”

(责编：崔越、燕勐)