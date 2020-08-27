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美国经济复苏前景堪忧

经济学家预计或出现“双底”衰退

本报驻美国记者 吴乐珺

2020年08月27日05:24  来源：人民网－人民日报
 

　　世界大型企业联合会8月25日公布的调查显示，因对就业市场和收入感到担忧，8月份美国消费者信心指数连续第二个月下滑，跌至6年低点。随着美国各地新冠肺炎确诊病例激增，部分地区再次暂停开放，外界对美国经济复苏前景愈发担忧。

　　美国全国商业经济协会24日发布的半年度经济政策调查结果显示，2/3受访经济学家认为美国经济仍处于衰退之中，近80%认为美国经济出现“双底”衰退，即经济触底回升后再次探底的几率至少为25%。约半数经济学家预计，美国国内生产总值在2022年之前不会恢复到疫情之前的水平。

　　根据该协会对235名经济学家的调查结果，受访经济学家对美国自疫情以来出台的财政政策认可度较低。40%的经济学家认为目前财政措施不足以应对经济衰退，45%的受访者认为目前政策“限制性太大”，大多数经济学家认为刺激计划是度过危机的必要措施。

　　美国联邦政府提供的每周600美元的失业补助已于7月底到期，目前失业人口主要依靠每周308美元的州失业救济金生存。有分析指出，失业救济压缩将使得8月零售额减少约500亿美元，并抑制消费者支出。曾任美国财政部副助理部长的克拉克指出，消费支出是美国经济增长的主要推动力，现在不是政府紧缩开支的时候，“勒紧裤腰带”毫无意义。

　　在各项低迷的经济数据中，新屋销售是为数不多的亮点，反映出美国经济复苏进程中的不平等问题。美国商务部近日公布的数据显示，7月份美国新屋销售为2006年12月以来的最高水平。分析认为，创纪录的低利率，企业允许员工在家工作以及人们向低密度住宅区迁移等因素，推动了房地产市场的发展。而低收入和失业人群通常是租房者，承受了疫情造成的绝大部分冲击。美联社评论称，“经济复苏看起来时断时续、不平衡，而且缓慢得令人痛苦”。

　　目前，国会两党仍未就新一轮经济刺激计划达成一致。彼得森国际经济研究所高级研究员罗宾森表示，国会在缓解疫情对经济影响的项目上陷入僵局，可能会抵消原本救助方案的刺激效应，对经济造成损害。美国若不能及时重新实施刺激措施，经济可能会进一步下滑。

　　（本报华盛顿8月26日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年08月27日 17 版）
(责编：牛镛)
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